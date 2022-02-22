Фердинанд: "Челси" не использует сильные стороны Лукаку"

Ромелу Лукаку Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выступил в защиту нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

В последние месяцы Лукаку находится в неважной форме, забив лишь два гола в Премьер-Лиге с сентября. А в матче минувшего уикенда против "Кристал Пэлас" Ромелу выглядел просто изолированным от команды, коснувшись мяча только семь раз.

Однако Фердинанд считает, что главный тренер Томас Тухель и игроки "Челси" должны взять часть вины на себя, потому что Лукаку не получает должной поддержки.

"На его месте я бы сказал: "Давайте мне мяч, навешивайте и простреливайте на меня, делайте передачи за спину защитникам, используйте мои сильные стороны".

"Тухель хочет, чтобы его игрок за 100 миллионов фунтов играл, и это можно понять, но сейчас у Лукаку плохой период в плане голов".

"Они должны найти способ использовать его сильные стороны. Каковы сильные стороны Лукаку? В чужой штрафной он как рыба в воде. Если он получит мяч в штрафной, он непременно отправит его в сетку. Он доказывал это везде, на протяжении всей своей карьеры. Вы можете подавать на него, вы можете делать передачи за спину защитникам — ему нравится идти на таран".

"В данный момент я просто не чувствую, что они используют эти сильные стороны, которые позволили ему стать игроком за 100 миллионов фунтов", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Лукаку, Фердинад, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2022 12:00

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  1. insomniac 22.02.2022 12:04 # insomniac
    к нам за тридцатничек? -)) Тен Хааг найдет к нему подход.

    (ответить)

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