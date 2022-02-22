Фердинанд: "Челси" не использует сильные стороны Лукаку"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выступил в защиту нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

В последние месяцы Лукаку находится в неважной форме, забив лишь два гола в Премьер-Лиге с сентября. А в матче минувшего уикенда против "Кристал Пэлас" Ромелу выглядел просто изолированным от команды, коснувшись мяча только семь раз.



Однако Фердинанд считает, что главный тренер Томас Тухель и игроки "Челси" должны взять часть вины на себя, потому что Лукаку не получает должной поддержки.



"На его месте я бы сказал: "Давайте мне мяч, навешивайте и простреливайте на меня, делайте передачи за спину защитникам, используйте мои сильные стороны".



"Тухель хочет, чтобы его игрок за 100 миллионов фунтов играл, и это можно понять, но сейчас у Лукаку плохой период в плане голов".



"Они должны найти способ использовать его сильные стороны. Каковы сильные стороны Лукаку? В чужой штрафной он как рыба в воде. Если он получит мяч в штрафной, он непременно отправит его в сетку. Он доказывал это везде, на протяжении всей своей карьеры. Вы можете подавать на него, вы можете делать передачи за спину защитникам — ему нравится идти на таран".



"В данный момент я просто не чувствую, что они используют эти сильные стороны, которые позволили ему стать игроком за 100 миллионов фунтов", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.