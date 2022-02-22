Названа зарплата Уилшира в "Орхусе"
Полузащитник Джек Уилшир не будет самым высокооплачиваемым игроком в датском "Орхусе".
Уилшир находился без клуба с прошлого лета, когда истек его контракт с "Борнмутом". Однако ранее на текущей неделе Джек нашел новое пристанище, заключив соглашение до конца с командой из Дании.
Несмотря на то, что теперь Уилшир является самым известным и самым успешным футболистом "Орхуса", а также получил престижный 10-й номер, Джек стал лишь третьим самым высокооплачиваемым игроком в команде.
Как стало известно The Sun, "Орхус" будет платить 30-летнему англичанину 5,000 фунтов в неделю, не считая бонусов. При этом капитан команды Патрик Мортенсен и защитник Фредерик Тингагер зарабатывают 5,700 и 6,700 фунтов каждые семь дней, соответственно.
Добавим, дебют Уилшира за "Орхус" назначен на выездной матч против "Вайле" в ближайшую пятницу.
22.02.2022 11:00
Просмотров: 1522
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Просто знают, что сразу сломается
(ответить)
сразу видно - не рентбой
(ответить)
ну нормально
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий