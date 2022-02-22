Названа зарплата Уилшира в "Орхусе"

Джек Уилшир Полузащитник Джек Уилшир не будет самым высокооплачиваемым игроком в датском "Орхусе".

Уилшир находился без клуба с прошлого лета, когда истек его контракт с "Борнмутом". Однако ранее на текущей неделе Джек нашел новое пристанище, заключив соглашение до конца с командой из Дании.

Несмотря на то, что теперь Уилшир является самым известным и самым успешным футболистом "Орхуса", а также получил престижный 10-й номер, Джек стал лишь третьим самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Как стало известно The Sun, "Орхус" будет платить 30-летнему англичанину 5,000 фунтов в неделю, не считая бонусов. При этом капитан команды Патрик Мортенсен и защитник Фредерик Тингагер зарабатывают 5,700 и 6,700 фунтов каждые семь дней, соответственно.

Добавим, дебют Уилшира за "Орхус" назначен на выездной матч против "Вайле" в ближайшую пятницу.


Метки Орхус, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2022 11:00

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  1. ilovemanutd 22.02.2022 11:59 # ilovemanutd
    Просто знают, что сразу сломается

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  2. mixmaster 22.02.2022 11:28 # mixmaster
    сразу видно - не рентбой

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  3. tursa 22.02.2022 11:03 # tursa
    ну нормально

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