Анонс матча "Челси" — "Лилль"
"Челси", действующий победитель Лиги Чемпионов, начнет свой путь в плей-офф турнира с домашнего матча против "Лилля".
"Челси" занял в Группе H только второе место, пропустив вперед "Ювентус", и вполне мог попасть на "Реал" и "Баварию", однако команде Томаса Тухеля достался только "Лилль", который выиграл Лигу 1 в прошлом сезоне, но сейчас занимает лишь 11-ю позицию в своем внутреннем чемпионате.
Уже в воскресенье "синим" играть финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" на "Уэмбли", однако Тухель призвал подопечных думать только о ближайшем матче.
"В данный момент важно быть суперсосредоточенными и не забегать вперед, потому что иначе нам бы пришлось рассматривать много возможных сценариев. Мы выставим лучший состав на ближайший матч, а затем будем думать о воскресенье", — говорил Тухель.
- Прежде "Челси" и "Лилль" пересекались лишь однажды в еврокубках — на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2019/20, когда оба матча выиграли "синие" со счетом 2:1.
- "Челси" проиграл только один из 10 последних домашних матчей в еврокубках против команд из Франции (6 побед, 3 ничьи) — 1:2 против ПСЖ в марте 2016, вылетев тогда из Лиги Чемпионов.
- "Лилль" достиг 1/8 финала Лиги Чемпионов всего лишь во второй раз в своей истории, до этого уступив здесь "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2006/07 (оба матча выиграл МЮ со счетом 1:0).
В этом матче "Челси" не сможет задействовать Бена Чилуэлла, Риса Джеймса и Каллума Хадсон-Одои. Мейсон Маунт уже возобновил тренировки, но остается под вопросом. Сесар Аспиликуэта решил свои проблемы с паховой областью.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция
22.02.2022 10:00
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Последние комментарии:
22.02.2022 11:18 #
mafia
я правильно понял что амеры и европа нагнетали и угрожали адскими санкциями за любой пук в сторону членоины, а как Россия забив на них хуй оттяпала лнр и днр, и пришло время для их действий они обоссались от страха и спустили все на тормоза? хахахахахах орууу
Источник: http://fapl.ru/posts/91551/?c=1#c7507617
Ага, я бы на месте безвиза уже бы манатки собирал, ведь западные хозяева их кинули, трусы)
(ответить)
надо бы уефа подумать над тем, чтобы матчи в разное время ставить, хотя бы на час
(ответить)
Так что лучше бидэ или туалетная бумага? Эксперты хуевы?
(ответить)
Блять , твою ж мать, люди(есть сомнения насчет этого), которые ничего не решают глобально, которые даже себя не обеспечивают, трындят тут о политике. Светлаковы хреновы. Нет, чтобы время с пользой провести, сидят целый день и строчат в инете всякую хуйню, зная что это максимум , на что они способны. Ноулайферы гребаные.
(ответить)
Ебало своё боитесь засветить, а тут блять обсуждаете политические вопросы.
Отбитые диванные войска сук
Уехехехехехехехехехехкххеехзехехех
(ответить)
Возомнили себя куй знает кем пхехехехехехехехехехехехехехех эксперты обдолбанные пхехехехехехехехехехехехехехехехех
(ответить)
Пхехехехехехехехехехехехехехех политиканы обоссанные пхехехехехехехехехех ору с таких далбаебов пхехехехехехехехехех
(ответить)
Может поменять название сайта братишки ? Здесь столько политиков я в шоке , почему вы все тут время теряете та пхахахахахахахахахахахахахахахаха
(ответить)
долбаебы которым не нравится политика
я для вас специальную инструкуию приготовил
смотрите:
1) ищите вправом верхнем углу красный крестик закрываете сайт, и не ебете мозг нормальным пацанам
2)на смартфоне смахивает е вкладку фапла и тес самым у вас закроется сайт
пользуйтесь дауны
(ответить)
Пушка
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин: «Восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР потребует около 1,5 трлн рублей на три года».
Он добавил, что эти средства могут выделить из госсредств, их в бюджете России достаточно. В частности — в Фонде национального благосостояния.
(ответить)
МИХАЙЛО ТЫ Я ПОНИМАЮ КОММЕНТАРИИ, ПРОСМОТРЫ, ВСЯ ХУЙНЯ!
НО ТЕБЕ САМОМУ БЛЯТЬ ПРИЯТНО? СТОЛЬКО ЛЕТ ПИШЕШЬ ПРО ФУТБОЛ, А ТУТ ТЕБЕ ПРОСТО СРУТ В ГЛАЗА ЕБУЧЕЙ ПОЛИТИКОЙ!
БАНЬ НАХУЙ ВСЕХ ПОЛИТОЛОГОВ!
ЗАЕБАЛИ!
(ответить)
Какие же вы отбитые дегенераты, господь всемогущий..
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=RR58EuFLY74&;ab_channel=DenisKazanskyi
(ответить)
бутик по продаже хохлов ещё работает? )
(ответить)
я правильно понял что амеры и европа нагнетали и угрожали адскими санкциями за любой пук в сторону членоины, а как Россия забив на них хуй оттяпала лнр и днр, и пришло время для их действий они обоссались от страха и спустили все на тормоза? хахахахахах орууу
(ответить)
И М П Е Р А Т О Р Ы
(ответить)
Россия как ультра мощный Титан , сражается в одиночку с полчищами зла и спускает им в рот
(ответить)
Доллар уверенно движется к отметке 82 рубля.
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Манки после случайной победы над выскочками из ЧШ верят что смогут победить матрасников пххехехехееххнхехехехехехехехех Обдолбанные шлюхи из вонючего трахфорда такие ебанашки пхихихихихихихихихихихих
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Интересно, рискнут ли инцестники из Британии наложить арест на имущества всех русских олигархов в Лондоне, которых сотни и которые тратят в год десятки миллионов фунтов в казну Англии) посадят ли Абрамовича обратно в самолет в Израиль, забрав у него Чульси или это другое?)
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