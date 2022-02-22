Анонс матча "Челси" — "Лилль"

"Челси", действующий победитель Лиги Чемпионов, начнет свой путь в плей-офф турнира с домашнего матча против "Лилля".

"Челси" занял в Группе H только второе место, пропустив вперед "Ювентус", и вполне мог попасть на "Реал" и "Баварию", однако команде Томаса Тухеля достался только "Лилль", который выиграл Лигу 1 в прошлом сезоне, но сейчас занимает лишь 11-ю позицию в своем внутреннем чемпионате.



Уже в воскресенье "синим" играть финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" на "Уэмбли", однако Тухель призвал подопечных думать только о ближайшем матче.



"В данный момент важно быть суперсосредоточенными и не забегать вперед, потому что иначе нам бы пришлось рассматривать много возможных сценариев. Мы выставим лучший состав на ближайший матч, а затем будем думать о воскресенье", — говорил Тухель.



- Прежде "Челси" и "Лилль" пересекались лишь однажды в еврокубках — на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2019/20, когда оба матча выиграли "синие" со счетом 2:1.



- "Челси" проиграл только один из 10 последних домашних матчей в еврокубках против команд из Франции (6 побед, 3 ничьи) — 1:2 против ПСЖ в марте 2016, вылетев тогда из Лиги Чемпионов.



- "Лилль" достиг 1/8 финала Лиги Чемпионов всего лишь во второй раз в своей истории, до этого уступив здесь "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2006/07 (оба матча выиграл МЮ со счетом 1:0).



В этом матче "Челси" не сможет задействовать Бена Чилуэлла, Риса Джеймса и Каллума Хадсон-Одои. Мейсон Маунт уже возобновил тренировки, но остается под вопросом. Сесар Аспиликуэта решил свои проблемы с паховой областью.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция