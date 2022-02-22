Анонс матча "Челси" — "Лилль"

Ромелу Лукаку "Челси", действующий победитель Лиги Чемпионов, начнет свой путь в плей-офф турнира с домашнего матча против "Лилля".

"Челси" занял в Группе H только второе место, пропустив вперед "Ювентус", и вполне мог попасть на "Реал" и "Баварию", однако команде Томаса Тухеля достался только "Лилль", который выиграл Лигу 1 в прошлом сезоне, но сейчас занимает лишь 11-ю позицию в своем внутреннем чемпионате.

Уже в воскресенье "синим" играть финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" на "Уэмбли", однако Тухель призвал подопечных думать только о ближайшем матче.

"В данный момент важно быть суперсосредоточенными и не забегать вперед, потому что иначе нам бы пришлось рассматривать много возможных сценариев. Мы выставим лучший состав на ближайший матч, а затем будем думать о воскресенье", — говорил Тухель.

- Прежде "Челси" и "Лилль" пересекались лишь однажды в еврокубках — на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2019/20, когда оба матча выиграли "синие" со счетом 2:1.

- "Челси" проиграл только один из 10 последних домашних матчей в еврокубках против команд из Франции (6 побед, 3 ничьи) — 1:2 против ПСЖ в марте 2016, вылетев тогда из Лиги Чемпионов.

- "Лилль" достиг 1/8 финала Лиги Чемпионов всего лишь во второй раз в своей истории, до этого уступив здесь "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2006/07 (оба матча выиграл МЮ со счетом 1:0).

В этом матче "Челси" не сможет задействовать Бена Чилуэлла, Риса Джеймса и Каллума Хадсон-Одои. Мейсон Маунт уже возобновил тренировки, но остается под вопросом. Сесар Аспиликуэта решил свои проблемы с паховой областью.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс мата, Лига Чемпионов, Лилль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1525

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Последние комментарии:




  1. mufc1994 22.02.2022 12:02 # mufc1994
    22.02.2022 11:18 #
    mafia

    я правильно понял что амеры и европа нагнетали и угрожали адскими санкциями за любой пук в сторону членоины, а как Россия забив на них хуй оттяпала лнр и днр, и пришло время для их действий они обоссались от страха и спустили все на тормоза? хахахахахах орууу

    Источник: http://fapl.ru/posts/91551/?c=1#c7507617

    Ага, я бы на месте безвиза уже бы манатки собирал, ведь западные хозяева их кинули, трусы)

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  2. liverfun 22.02.2022 12:01 # liverfun
    надо бы уефа подумать над тем, чтобы матчи в разное время ставить, хотя бы на час

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  3. vagifspurs 22.02.2022 12:01 # vagifspurs
    Так что лучше бидэ или туалетная бумага? Эксперты хуевы?

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  4. halamadrid94 22.02.2022 11:56 # halamadrid94
    Блять , твою ж мать, люди(есть сомнения насчет этого), которые ничего не решают глобально, которые даже себя не обеспечивают, трындят тут о политике. Светлаковы хреновы. Нет, чтобы время с пользой провести, сидят целый день и строчат в инете всякую хуйню, зная что это максимум , на что они способны. Ноулайферы гребаные.

    (ответить)

  5. vagifspurs 22.02.2022 11:55 # vagifspurs
    Ебало своё боитесь засветить, а тут блять обсуждаете политические вопросы.
    Отбитые диванные войска сук

    Уехехехехехехехехехехкххеехзехехех

    (ответить)

  6. roberto-89 22.02.2022 11:52 # roberto-89
    Возомнили себя куй знает кем пхехехехехехехехехехехехехехех эксперты обдолбанные пхехехехехехехехехехехехехехехехех

    (ответить)

  7. roberto-89 22.02.2022 11:50 # roberto-89
    Пхехехехехехехехехехехехехехех политиканы обоссанные пхехехехехехехехехех ору с таких далбаебов пхехехехехехехехехех

    (ответить)

  8. roberto-89 22.02.2022 11:47 # roberto-89
    Может поменять название сайта братишки ? Здесь столько политиков я в шоке , почему вы все тут время теряете та пхахахахахахахахахахахахахахахаха

    (ответить)

  9. mafia 22.02.2022 11:43 # mafia
    долбаебы которым не нравится политика
    я для вас специальную инструкуию приготовил
    смотрите:
    1) ищите вправом верхнем углу красный крестик закрываете сайт, и не ебете мозг нормальным пацанам
    2)на смартфоне смахивает е вкладку фапла и тес самым у вас закроется сайт

    пользуйтесь дауны

    (ответить)

  10. narcot 22.02.2022 11:36 # narcot
    Пушка


    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин: «Восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР потребует около 1,5 трлн рублей на три года».

    Он добавил, что эти средства могут выделить из госсредств, их в бюджете России достаточно. В частности — в Фонде национального благосостояния.

    (ответить)

  11. vagifspurs 22.02.2022 11:30 # vagifspurs
    МИХАЙЛО ТЫ Я ПОНИМАЮ КОММЕНТАРИИ, ПРОСМОТРЫ, ВСЯ ХУЙНЯ!

    НО ТЕБЕ САМОМУ БЛЯТЬ ПРИЯТНО? СТОЛЬКО ЛЕТ ПИШЕШЬ ПРО ФУТБОЛ, А ТУТ ТЕБЕ ПРОСТО СРУТ В ГЛАЗА ЕБУЧЕЙ ПОЛИТИКОЙ!

    БАНЬ НАХУЙ ВСЕХ ПОЛИТОЛОГОВ!

    ЗАЕБАЛИ!

    (ответить)

  12. vagifspurs 22.02.2022 11:26 # vagifspurs
    Какие же вы отбитые дегенераты, господь всемогущий..

    (ответить)

  13. trent 22.02.2022 11:22 # trent
    https://www.youtube.com/watch?v=RR58EuFLY74&;ab_channel=DenisKazanskyi

    (ответить)

  14. scauzer11 22.02.2022 11:21 # scauzer11
    бутик по продаже хохлов ещё работает? )

    (ответить)

  15. mafia 22.02.2022 11:18 # mafia
    я правильно понял что амеры и европа нагнетали и угрожали адскими санкциями за любой пук в сторону членоины, а как Россия забив на них хуй оттяпала лнр и днр, и пришло время для их действий они обоссались от страха и спустили все на тормоза? хахахахахах орууу

    (ответить)

  16. meshuggah 22.02.2022 11:09 # meshuggah
    И М П Е Р А Т О Р Ы

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  17. mafia 22.02.2022 11:05 # mafia
    Россия как ультра мощный Титан , сражается в одиночку с полчищами зла и спускает им в рот

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  18. sellman 22.02.2022 11:02 # sellman
    Доллар уверенно движется к отметке 82 рубля.

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  19. roberto-89 22.02.2022 10:55 # roberto-89
    Манки после случайной победы над выскочками из ЧШ верят что смогут победить матрасников пххехехехееххнхехехехехехехехех Обдолбанные шлюхи из вонючего трахфорда такие ебанашки пхихихихихихихихихихихих

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  20. mane 22.02.2022 10:51 # mane
    Интересно, рискнут ли инцестники из Британии наложить арест на имущества всех русских олигархов в Лондоне, которых сотни и которые тратят в год десятки миллионов фунтов в казну Англии) посадят ли Абрамовича обратно в самолет в Израиль, забрав у него Чульси или это другое?)

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