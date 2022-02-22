Финал Лиги Чемпионов могут перенести на "Уэмбли"
Лондонский стадион "Уэмбли" может принять финал Лиги Чемпионов, если соответствующего права будет лишен Санкт-Петербург.
Как известно, финал этого розыгрыша элитного европейского турнира запланирован на 29 мая и должен пройти на петербургском стадионе "Газпром Арена".
Однако после обострения кризиса на границе России и Украины УЕФА может перенести финал в другое место, и "Уэмбли", всегда готовый к проведению матчей высшего ранга, является одним из альтернативных вариантов, сообщает Daily Mirror.
Проведение такого грандиозного события, как финал Лиги Чемпионов, способно привлечь инвестиций на сумму свыше 60 миллионов фунтов в экономику принимающего города.
Добавим, в прошлом сезоне УЕФА перенес финал Лиги Чемпионов из Стамбула в Порту всего за три недели до начала. Тогда причиной стала ситуация с коронавирусом в Турции.
22.02.2022 09:00
Просмотров: 808
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кхахаххахахахаххахаххахахахаххахахахахахаххахахахахахаххахахахахах
(ответить)
Устроили войну Украины с Россией, дабы перенести финал ЛЧ в Лондон - сволочи!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий