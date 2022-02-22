Роджерсу не грозит увольнение из "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс сохраняет поддержку руководства своего клуба.

В прошлом сезоне "Лестер" выиграл Кубок Англии и финишировал в одном очке от топ-4 Премьер-Лиги, однако продолжить это позитивное движение в нынешней кампании не смог.



"Лисы" до сих пор не одержали ни одной победы в Премьер-Лиге после Нового года, а ранее в феврале вылетели из Кубка Англии, разгромно уступив "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа (4:1).



Тем не менее, как утверждает The Telegraph, Роджерс сохраняет поддержку своих боссов и уже строит планы на следующий сезон.



"Лестер" находится в девяти очках над зоной вылета, поэтому на "Кинг Пауэр" не ожидают, что "лисы" окажутся вовлечены в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, а следовательно команде не потребуется встряска в виде смены главного тренера.



Руководство "Лестера" учитывает, что значительное влияние на результаты в этом сезоне оказали травмы. Кроме того, Роджерс еще может скрасить эту кампанию с помощью Лиги Конференций, где "лисы" находятся на пороге выхода в 1/8 финала.