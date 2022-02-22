Ориги собрался в Серию А

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги планирует продолжить карьеру в Серии А.

Сейчас Ориги проводит свой седьмой сезон за "Ливерпуль", однако сыграл лишь 11 матчей, из которых только на четыре выходил в стартовом составе.



Несмотря на свою эпизодическую роль, Дивок вошел в историю мерсисайдского клуба благодаря свои голам против "Барселоны" и "Тоттенхэма" на пути к трофею Лиги Чемпионов в 2019 году.



Контракт Ориги истекает в конце этого сезона, и Daily Mirror не ожидает, что он будет продлен. Дивок уже определил итальянскую лигу как направление, в котором он хочет двигаться дальше.



Заполучить Ориги хотят "Наполи" и "Аталанта", однако зарплата 26-летнего бельгийца в 70 тысяч фунтов в неделю может стать для них проблемой.