Ориги собрался в Серию А
Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги планирует продолжить карьеру в Серии А.
Сейчас Ориги проводит свой седьмой сезон за "Ливерпуль", однако сыграл лишь 11 матчей, из которых только на четыре выходил в стартовом составе.
Несмотря на свою эпизодическую роль, Дивок вошел в историю мерсисайдского клуба благодаря свои голам против "Барселоны" и "Тоттенхэма" на пути к трофею Лиги Чемпионов в 2019 году.
Контракт Ориги истекает в конце этого сезона, и Daily Mirror не ожидает, что он будет продлен. Дивок уже определил итальянскую лигу как направление, в котором он хочет двигаться дальше.
Заполучить Ориги хотят "Наполи" и "Аталанта", однако зарплата 26-летнего бельгийца в 70 тысяч фунтов в неделю может стать для них проблемой.
22.02.2022 07:00
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Последние комментарии:
Капец, ему 26 всего. Эта легенда еще пошумит.
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Спасибо легенде за всё!вписал себя в историю
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К Джеррарду его. Лучше Астон Виллу усилить, чем кого либо ещё.
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70 для легенды суки много чтоли
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ну хоть не в членоину.
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Никчемная ссаная обезьяна, вкалывающая за палку колбасы хе хе хе
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ЛЕГЕНДА
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