Ориги собрался в Серию А

Дивок Ориги Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги планирует продолжить карьеру в Серии А.

Сейчас Ориги проводит свой седьмой сезон за "Ливерпуль", однако сыграл лишь 11 матчей, из которых только на четыре выходил в стартовом составе.

Несмотря на свою эпизодическую роль, Дивок вошел в историю мерсисайдского клуба благодаря свои голам против "Барселоны" и "Тоттенхэма" на пути к трофею Лиги Чемпионов в 2019 году.

Контракт Ориги истекает в конце этого сезона, и Daily Mirror не ожидает, что он будет продлен. Дивок уже определил итальянскую лигу как направление, в котором он хочет двигаться дальше.

Заполучить Ориги хотят "Наполи" и "Аталанта", однако зарплата 26-летнего бельгийца в 70 тысяч фунтов в неделю может стать для них проблемой.


Метки Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1062

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  1. medium74 22.02.2022 08:45 # medium74
    Капец, ему 26 всего. Эта легенда еще пошумит.

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  2. liverbro 22.02.2022 08:25 # liverbro
    Спасибо легенде за всё!вписал себя в историю

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  3. bmw-e34 22.02.2022 07:59 # bmw-e34
    К Джеррарду его. Лучше Астон Виллу усилить, чем кого либо ещё.

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  4. chr1s8rown 22.02.2022 07:57 # chr1s8rown
    70 для легенды суки много чтоли

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  5. hammersmith 22.02.2022 07:22 # hammersmith
    ну хоть не в членоину.

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  6. leon-britton 22.02.2022 07:21 # leon-britton
    Никчемная ссаная обезьяна, вкалывающая за палку колбасы хе хе хе

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  7. bangladesh 22.02.2022 07:20 # bangladesh
    ЛЕГЕНДА

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