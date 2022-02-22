Хамес открыт к возвращению в "Эвертон"

Бывший плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес допустил свое возвращение в мерсисайдский клуб.

Хамес прибыл в "Эвертон" летом 2020, воссоединившись на "Гудисон Парк" со своим бывшим тренером по "Реалу" и "Баварии" Карло Анчелотти, однако в сентябре 2021 был продан в катарский "Эр-Райан".



Родригес объясняет свой уход тем, что ему не нашлось места в планах Рафаэля Бенитеса, сменившего Анчелотти на тренерском мостике "Эвертона", однако у 30-летнего колумбийца остались самые приятные воспоминания о "ирисках".



"Однажды вернуться в "Эвертон"? Конечно, я бы хотел вернуться в "Эвертон". Это сказочный клуб с невероятными фанатами, но там я обнаружил тренера, который не хочет рассчитывать на меня".



"Я хотел остаться, но тренер не хотел рассчитывать на меня. До своего последнего дня я был суперпрофессионалом и тренировался в полную силу".



"Я хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком и большим профессионалом. Некоторым людям ты нравишься, другим — нет, и нужно уважать это", — сообщил Хамес во время трансляции на твиче.