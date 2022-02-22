Эриксен сделал две результативные передачи за "Брентфорд"

Кристиан Эриксен Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен отметился двумя результативными передачами в товарищеском матче против "Рейнджерс" (2:2).

Напомним, неделю назад Эриксен получил свои первые игровые минуты с момента перенесенной прошлым летом остановки сердца. Кристиан сыграл час против "Саутенда" из Лиги Два, сделав голевой пас.

В этот понедельник 30-летний датчанин сыграл уже 78 минут против "Рейнджерс" в матче, который тоже проходил без зрителей.

Эриксен навесил с углового на голову своему соотечественнику Матиасу Йоргенсену, а затем результативно подал со штрафного к ближней штанге на Тристана Крама.

Как утверждает The Guardian, теперь Эриксен надеется сыграть против "Ньюкасла" в Премьер-Лиге в ближайшую субботу.


Метки Брентфорд, Рейнджерс, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2022 00:05

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