Де Хеа намекнул, что хочет новый контракт с "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа дал понять, что открыт к новому контракту со своим клубом.

Де Хеа выступает за "Юнайтед" после своего перехода в 2011 году из "Атлетико", против которого "красные дьяволы" сыграют в 1/8 финала Лиги Чемпионов в среду.



Момент, когда Де Хеа отчаянно хотел перейти в "Реал", остался далеко позади. Также остался позади затяжной спад Давида — 31-летний испанец вновь является безусловным первым номером "Юнайтед" и своими сейвами приносит команде очки.



Прямо сейчас Де Хеа абсолютно счастлив в "Юнайтед", намекая на готовность продлить свой истекающий в следующем году контракт.



"Мне нравится тот факт, что я родился в Мадриде, но в конце концов это лишь город. Сейчас я чувствую, словно я из Манчестера. Я чувствую себя точно так же, как и любой, кто родом из Манчестера. Дом — это где тебя любят и где тебе рады".



"Я здесь уже много лет, и в жизни, как и в футболе, случиться может всякое, но я не представляю себя где-либо за пределами "Манчестер Юнайтед", если честно".



"Конечно, это будет возвращение домой, я навещу клуб, который дал мне возможность стать тем, кем я являюсь сегодня".



"Но это лишь очередной матч. Каждый хочет сыграть хорошо, мы хотим одержать победу. Это матч Лиги Чемпионов".



"Конечно, я желаю "Атлетико" всего наилучшего, но я не знаю, хороший это знак или нет, что мы играем против их. Каждый из нас жаждет победить, особенно я", — сообщил Де Хеа официальному веб-сайту УЕФА.