Де Хеа намекнул, что хочет новый контракт с "Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа дал понять, что открыт к новому контракту со своим клубом.
Де Хеа выступает за "Юнайтед" после своего перехода в 2011 году из "Атлетико", против которого "красные дьяволы" сыграют в 1/8 финала Лиги Чемпионов в среду.
Момент, когда Де Хеа отчаянно хотел перейти в "Реал", остался далеко позади. Также остался позади затяжной спад Давида — 31-летний испанец вновь является безусловным первым номером "Юнайтед" и своими сейвами приносит команде очки.
Прямо сейчас Де Хеа абсолютно счастлив в "Юнайтед", намекая на готовность продлить свой истекающий в следующем году контракт.
"Мне нравится тот факт, что я родился в Мадриде, но в конце концов это лишь город. Сейчас я чувствую, словно я из Манчестера. Я чувствую себя точно так же, как и любой, кто родом из Манчестера. Дом — это где тебя любят и где тебе рады".
"Я здесь уже много лет, и в жизни, как и в футболе, случиться может всякое, но я не представляю себя где-либо за пределами "Манчестер Юнайтед", если честно".
"Конечно, это будет возвращение домой, я навещу клуб, который дал мне возможность стать тем, кем я являюсь сегодня".
"Но это лишь очередной матч. Каждый хочет сыграть хорошо, мы хотим одержать победу. Это матч Лиги Чемпионов".
"Конечно, я желаю "Атлетико" всего наилучшего, но я не знаю, хороший это знак или нет, что мы играем против их. Каждый из нас жаждет победить, особенно я", — сообщил Де Хеа официальному веб-сайту УЕФА.
21.02.2022 23:00
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