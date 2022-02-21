"Эвертон" отправил Гбамена в ЦСКА

Полузащитник "Эвертона" Жан-Филипп Гбамен перешел в московский ЦСКА на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2021/22.

Летом 2019 "Эвертон" потратил 25 миллионов фунтов на приобретение Гбамена у "Майнца". С тех пор Жан-Филипп отметился только двумя появлениями в стартовом составе "ирисок" в рамках Премьер-Лиги, главной причиной чему стали травмы.



Еще в минувший уикенд появились слухи об интересе к Гбамену из России, где трансферное окно закрывается в среду, и вот сейчас переход 26-летнего ивуарийца в ЦСКА был подтвержден.



Дебютировать за команду Василия Березуцкого Гбамен сможет уже в субботнем матче против "Спартака".