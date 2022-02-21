Тухель: "Не время смеяться над Лукаку"

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что форма нападающего Ромелу Лукаку не является поводом для шуток.

В дерби против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд Лукаку установил антирекорд Премьер-Лиги, за 90 минут коснувшись мяча только семь раз.



Одно из этих семи касания Ромелу совершил на первой секунде, когда разводил из центра поля, однако Тухелю совсем не смешно, в отличие от хейтеров игрока сборной Бельгии, которого сравнивают с провалившимися в "Челси" Альваро Моратой, Фернандо Торресом и Андреем Шевченко.



"А что я могу сделать? Я не знаю. Нужно принять это".



"Есть статистика, и она говорит сама за себя. Он не участвовал в нашей игре — так иногда бывает с нападающими, если им не хватает уверенности в себе. Им может быть непросто проявить себя против хорошей команды оборонительного плана".



"Это не то, чего мы хотим или чего хочет Ромелу, но это не время смеяться над ним и шутить над ним. Он в центре внимания, но мы защитим его".



"Возможно, "Челси" — не самое простое место для нападающих, о чем нам говорит история. Я не знаю, почему так".



"На мой взгляд, "Челси" считают сильной командой оборонительного плана, физически мощной командой с определенным настроем".



"Мы много требуем от нападающих в плане оборонительных действий. Мы хотим быть командой, которая много борется и упорно трудится, но в то же время является техничной. Возможно, это играет свою роль", — цитирует Тухеля Sky Sports.