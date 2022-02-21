Клопп: "Сделаем все возможное, чтобы Жота и Фирмино вернулись к финалу Кубка Лиги"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал сделать все возможное, чтобы поставить нападающих Диогу Жоту и Роберто Фирмино на ноги к финалу Кубка Лиги против "Челси" в воскресенье.

Напомним, Жота повредил лодыжку, а Фирмино получил мышечную травму в матче Лиги Чемпионов против "Интера" в прошлую среду.



Клопп по-прежнему не знает, когда оба игрока вернутся, но их появление на поле "Уэмбли" на выходных не исключает.



"Пока слишком рано говорить. Я даже не знаю, будет ли это решение отложено на последний момент. Как я и сказал, пока слишком рано. Я видел их обоих сегодня, оба выглядят замечательно — но оба так выглядят всегда".



"Мы должны посмотреть, как они будут себя чувствовать с течением времени, но мы постараемся сделать все возможное", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.