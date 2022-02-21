Уорнок отказался купить Дрогба за 100 тысяч фунтов

Английский тренер Нил Уорнок рассказал, что в свое время отверг возможность приобрести нападающего Дидье Дрогба всего за 100 тысяч фунтов.

Дрогба стал настоящей легендой "Челси", за два периода в лондонском клубе выиграв четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии и Лигу Чемпионов.



Однако судьба Дидье могла сложиться иначе, если был Уорнок решился пригласить ивуарийского нападающего в "Шеффилд Юнайтед", который Нил тренировал с 2000 по 2002 год.



"Думаю, каждый тренер жалеет, что не подписал каких-то игроков. Обычно это нападающий".



"Свой главный промах я совершил ранее в своей карьере. У меня в команде был французский парень Лоран Джаффо, который сказал мне: "Босс, я тут присмотрел для тебя игрока из второго дивизиона Франции, он очень хорош и стоит 100,000 фунтов".



"Я сказал: "100,000 фунтов? Это много для игрока из второго французского дивизиона. Как его зовут?" Он ответил: "Дрогба". В итоге я сказал, что мы не можем заплатить 100,000 фунтов за игрока из второго французского дивизиона".



"Что случилось с Дрогба затем, все вы знаете. Это мой главный промах. Не думаю, что я мог промахнуться еще больше", — сообщил Уорнок talkSPORT.