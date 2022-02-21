Уорнок отказался купить Дрогба за 100 тысяч фунтов
Английский тренер Нил Уорнок рассказал, что в свое время отверг возможность приобрести нападающего Дидье Дрогба всего за 100 тысяч фунтов.
Дрогба стал настоящей легендой "Челси", за два периода в лондонском клубе выиграв четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии и Лигу Чемпионов.
Однако судьба Дидье могла сложиться иначе, если был Уорнок решился пригласить ивуарийского нападающего в "Шеффилд Юнайтед", который Нил тренировал с 2000 по 2002 год.
"Думаю, каждый тренер жалеет, что не подписал каких-то игроков. Обычно это нападающий".
"Свой главный промах я совершил ранее в своей карьере. У меня в команде был французский парень Лоран Джаффо, который сказал мне: "Босс, я тут присмотрел для тебя игрока из второго дивизиона Франции, он очень хорош и стоит 100,000 фунтов".
"Я сказал: "100,000 фунтов? Это много для игрока из второго французского дивизиона. Как его зовут?" Он ответил: "Дрогба". В итоге я сказал, что мы не можем заплатить 100,000 фунтов за игрока из второго французского дивизиона".
"Что случилось с Дрогба затем, все вы знаете. Это мой главный промах. Не думаю, что я мог промахнуться еще больше", — сообщил Уорнок talkSPORT.
21.02.2022 19:00
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Венгер выходи, мы тебя узнали. Тот момент, когда известный(даже можно сказать именитый) брит тренер, ради куска внимания, лижет пяты простому африканскому парню, который добился успеха)
Просто смесь слова неудачник)
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Кто еще напицет какую куйню что и кто мог купить ВОЖДЯ! Но его ИСТОРИЯ началась имено в ВЕЛИКОМ ЧЕЛСИ! И она осталась историей успешного клуба!
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Какой клуб, такая и легенда.
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Вся суть пенсовской "лИгенды". Даже за 100к не сдался никому.
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Император
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Ходил бы с дельфином в клубе, единственным в Англии на тот момент, что позор для всей команды
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Отскочил чел конечно. Мог бы нажить себе гемора на всю жизнь.
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