Макс Килмен вызывает интерес у "Челси"

Макс Килмен "Челси" обдумывает приобретение центрального защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмена.

Как известно, "Челси" до сих пор не уладил вопрос с будущим Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэты, чьи контракты истекают в конце этого сезона.

Риск лишиться сразу нескольких игроков обороны заставляет "синих" держат в уме целый ряд вариантов по укреплению этой зоны, и особенно лондонский клуб интересуют защитники с опытом выступлений в Премьер-Лиге.

Как утверждает talkSPORT, скауты "Челси" уже несколько недель просматривают Килмена, который является неотъемлемой частью второй лучшей обороны этого сезона Премьер-Лиги. Представители "сини" присутствовали и на победном для "волков" матче против "Лестера" накануне (2:1).

Примечательно, что 24-летний англичанин, чьи родители оба являются украинцами и который свободно говорит по-русски, родился в Лондоне и с детства болеет за "Челси".


Метки Вулверхэмптон, Килмен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. zheka000000 21.02.2022 18:30 # zheka000000
    Так это ж Кепа. Это развод, пенсики!

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  2. chelsea-69 21.02.2022 18:09 # chelsea-69
    Максим Валерьевич Килменко

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