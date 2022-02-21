Макс Килмен вызывает интерес у "Челси"

"Челси" обдумывает приобретение центрального защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмена.

Как известно, "Челси" до сих пор не уладил вопрос с будущим Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэты, чьи контракты истекают в конце этого сезона.



Риск лишиться сразу нескольких игроков обороны заставляет "синих" держат в уме целый ряд вариантов по укреплению этой зоны, и особенно лондонский клуб интересуют защитники с опытом выступлений в Премьер-Лиге.



Как утверждает talkSPORT, скауты "Челси" уже несколько недель просматривают Килмена, который является неотъемлемой частью второй лучшей обороны этого сезона Премьер-Лиги. Представители "сини" присутствовали и на победном для "волков" матче против "Лестера" накануне (2:1).



Примечательно, что 24-летний англичанин, чьи родители оба являются украинцами и который свободно говорит по-русски, родился в Лондоне и с детства болеет за "Челси".