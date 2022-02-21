Гвардиола: "Нам нужно набрать много очков"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде не удастся завоевать титул Премьер-Лиги без боя.

После воскресного поражения 2:3 от "Тоттенхэма" отрыв "Сити" во главе Премьер-Лиги сократился до шести очков, причем преследующий "Ливерпуль" имеет матч в запасе.



Гвардиола никогда не ожидал, что защита титула будет легкой прогулкой, и предупреждает, что "горожанам" нужно набрать много очков для чемпионства.



"В январе или феврале никому ничего не выиграть, особенно в Премьер-Лиге. Здесь команды из низов побеждают, потому что у каждой команды есть за что сражаться".



"Мы знаем, что это будет сложно. Знаем. Поэтому нам нужно выигрывать и выигрывать матчи. Сегодня так получилось, что мы проиграли матч, но мы были близки к ничьей или, возможно, к победе".



"На этой неделе мы восстановим силы и хорошо потренируемся, подготовившись к следующему матчу".



"Мы должны сражаться в каждом матче, и в каждом матче, который мы не выиграем, мы должны быть близки к победе. Я уже говорил, что для чемпионства тебе потребуется набрать много очков. Именно это нам и нужно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.