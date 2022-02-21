Гвардиола: "Нам нужно набрать много очков"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде не удастся завоевать титул Премьер-Лиги без боя.

После воскресного поражения 2:3 от "Тоттенхэма" отрыв "Сити" во главе Премьер-Лиги сократился до шести очков, причем преследующий "Ливерпуль" имеет матч в запасе.

Гвардиола никогда не ожидал, что защита титула будет легкой прогулкой, и предупреждает, что "горожанам" нужно набрать много очков для чемпионства.

"В январе или феврале никому ничего не выиграть, особенно в Премьер-Лиге. Здесь команды из низов побеждают, потому что у каждой команды есть за что сражаться".

"Мы знаем, что это будет сложно. Знаем. Поэтому нам нужно выигрывать и выигрывать матчи. Сегодня так получилось, что мы проиграли матч, но мы были близки к ничьей или, возможно, к победе".

"На этой неделе мы восстановим силы и хорошо потренируемся, подготовившись к следующему матчу".

"Мы должны сражаться в каждом матче, и в каждом матче, который мы не выиграем, мы должны быть близки к победе. Я уже говорил, что для чемпионства тебе потребуется набрать много очков. Именно это нам и нужно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 21.02.2022 17:47 # frisby
    чё, как там заноза в жопе сидеть не мешает? шарлатан сцыкливый

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  2. electric 21.02.2022 17:16 # electric
    БАРОН!!!

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  3. true-manc 21.02.2022 17:03 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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