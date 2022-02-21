Клопп: "Матч с "Лидсом" — самый важный"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что матч Премьер-Лиги против "Лидса" в среду для его команды важнее, нежели воскресный финал Кубка Лиги против "Челси".

В минувший уикенд "Ливерпулю" удалось сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" до шести очков.

При этом у "красных" есть матч в запасе, который они проведут как раз в среду, и Клопп обещает, что в этот день он не будет думать о предстоящем финале на "Уэмбли".

"Прежде с нами еще никогда такого не было, чтобы мы участвовали в четырех соревнованиях. Это абсолютно невероятно, и нам очень нравится это. Пускай это продолжается как можно дольше, потому что это означало бы, что мы сможем сыграть много матчей, а это мы любим больше всего".

"Но это непросто, и именно поэтому мы произвели семь изменений в составе (против "Норвича")".

"Я ожидаю, что парни меня слышат, когда я говорю им, что следующий матч — самый важный из когда-либо сыгранных нами", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лидс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1379

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Последние комментарии:




  1. division 21.02.2022 17:10 # division
    Уже соломку стелет! Лох!

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  2. true-manc 21.02.2022 16:58 # true-manc
    какой же клоп тупой

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  3. electric 21.02.2022 16:43 # electric
    КНЯЗЬ!!!
    Опустил пенсопитеков опять.

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  4. liverfun 21.02.2022 16:39 # liverfun
    *до трех очков

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  5. jirrort 21.02.2022 16:34 # jirrort
    Нормас этот неудачник заранее слился пхихихихихи

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  6. ian 21.02.2022 16:11 # ian
    ну конечно, щас бы зацикливать внимание на Пицца Трофи, когда есть шанс взять титул АПЛ
    Клопп топ как всегда говорит истину

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