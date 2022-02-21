Клопп: "Матч с "Лидсом" — самый важный"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что матч Премьер-Лиги против "Лидса" в среду для его команды важнее, нежели воскресный финал Кубка Лиги против "Челси".

В минувший уикенд "Ливерпулю" удалось сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" до шести очков.



При этом у "красных" есть матч в запасе, который они проведут как раз в среду, и Клопп обещает, что в этот день он не будет думать о предстоящем финале на "Уэмбли".



"Прежде с нами еще никогда такого не было, чтобы мы участвовали в четырех соревнованиях. Это абсолютно невероятно, и нам очень нравится это. Пускай это продолжается как можно дольше, потому что это означало бы, что мы сможем сыграть много матчей, а это мы любим больше всего".



"Но это непросто, и именно поэтому мы произвели семь изменений в составе (против "Норвича")".



"Я ожидаю, что парни меня слышат, когда я говорю им, что следующий матч — самый важный из когда-либо сыгранных нами", — цитирует Клоппа Sky Sports.