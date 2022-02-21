Клопп: "Матч с "Лидсом" — самый важный"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что матч Премьер-Лиги против "Лидса" в среду для его команды важнее, нежели воскресный финал Кубка Лиги против "Челси".
В минувший уикенд "Ливерпулю" удалось сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" до шести очков.
При этом у "красных" есть матч в запасе, который они проведут как раз в среду, и Клопп обещает, что в этот день он не будет думать о предстоящем финале на "Уэмбли".
"Прежде с нами еще никогда такого не было, чтобы мы участвовали в четырех соревнованиях. Это абсолютно невероятно, и нам очень нравится это. Пускай это продолжается как можно дольше, потому что это означало бы, что мы сможем сыграть много матчей, а это мы любим больше всего".
"Но это непросто, и именно поэтому мы произвели семь изменений в составе (против "Норвича")".
"Я ожидаю, что парни меня слышат, когда я говорю им, что следующий матч — самый важный из когда-либо сыгранных нами", — цитирует Клоппа Sky Sports.
21.02.2022 16:00
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Последние комментарии:
Уже соломку стелет! Лох!
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какой же клоп тупой
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КНЯЗЬ!!!
Опустил пенсопитеков опять.
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*до трех очков
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Нормас этот неудачник заранее слился пхихихихихи
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ну конечно, щас бы зацикливать внимание на Пицца Трофи, когда есть шанс взять титул АПЛ
Клопп топ как всегда говорит истину
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