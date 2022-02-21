Семь вещей, что мы узнали в 26-м туре

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных и запоминающихся событий 26-го тура Премьер-Лиги.





"Вест Хэм" снова теряет очки



Три кряду победы дали "Ньюкаслу" уверенность, которая не пострадала даже из-за потери двух лучших футболистов команды. Киран Триппьер, возможно, вылетел до конца сезона, а Аллан Сен-Максимен не попал в состав на игру с "Вест Хэмом" в последний момент. Но подопечные Эдди Хау все равно взяли очко на поле команды, которая ведет борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.



Возможности "Вест Хэма" взять эту планку после одной победы в пяти матчах под сомнением. "Ньюкасл", в обороне которого блистали новички Таргетт и Берн, показал дисциплинированный футбол, но у команды Дэвида Мойеса явные проблемы с созиданием. Джаррод Боуэн остался единственным игроком в атаке, способным отправить мяч в ворота, а прицел Мичейла Антонио и Саида Бенрахмы сбился в неподходящий момент. С травмой Лансини "Вест Хэм" также был ограничен в маневрах по ходу матча.



Как итог, очередную потерю лондонцев можно объяснить их явным недостатком на фоне конкурентов: отсутствующей глубиной состава. Постоянство в выборе игроков — вещь полезная, но наступает момент, когда нужна альтернатива.



"Норвич" сопротивлялся "Ливерпулю"



С приходом Дина Смита у "Норвича" появилась надежда на выживание, но результаты в матчах с лучшими командами по-прежнему пугают. До поединка с "Ливерпулем" в субботу "канарейки" не смогли забить ни одного гола тем, кто занимал позицию с первого по девятое место. Сам Смит настаивал на том, что это не делает игру с "Ливерпуль" проходной из-за бессмысленности сопротивления. У его подопечных осталось слишком мало матчей, потому бороться за очки нужно в каждом из них.



Неделей ранее "Норвич" в течение 30 минут сдерживал "Манчестер Сити", после чего развалился из-за собственных ошибок в обороне. На этот раз аутсайдер действительно дал бой претенденту на титул. Первый гол Милота Рашицы за клуб даже вывел "Норвич" вперед в начале второго тайма, но спустя час игры "Ливерпуль" все-таки нашел путь к воротам соперника и отправил в нокаут уставшую оборону гостей.



Обидным для "Норвича" было то, что, показав солидную игру, команда упала на последнее место из-за результатов своих конкурентов.



"Уотфорд" Ходжсона начинает забивать



Одно из достоинств нового тренера "шершней" — опыт, позволяющий сохранять спокойствие и следовать намеченному плану. Рой Ходжсон был разочарован тем, что его команда не добилась переломного момента в игре с "Брайтоном", но спокойно перенес план следующую игру с "Астон Виллой". Теперь все сработало.



Первичный энтузиазм "Астон Виллы" под руководством Стивена Джеррарда иссякает. В трех последних матчах бирмингемцы взяли очко, играя с претендентами на вылет. В матче с "Уотфордом" большее владение мячом даже не говорило о перевесе "Виллы". Контратакуя, команда Ходжсона создала больше моментов, а подвиги Эмилиано Мартинеса уберегли хозяев от худшего исхода.



Первый гол "Уотфорда" под руководством нового тренера забил Эммануэль Деннис, на которого команда полагалась в атаке и до Роя. Разницы нужно достичь в защите, и тут прогресс не под вопросом. Не имея ни одного "клин-шита" до Ходжсона, "Уотфорд" не пропускал в двух из четырех матчей под его руководством.



"Бернли" прорвало



От "Брайтона" не всегда можно ждать результата, но уровень игры "чаек" проседает редко. В субботу же не было ничего хорошего. Вероятно, команда Грэма Поттера выдала свой худший матч в сезоне, что также было следствием отличного выступления соперника.



После серии толковых игр "Бернли", наконец, прорвало в атаке. Вегхорст и Браунхилл забили свои первые голы в Премьер-Лиге, после чего Аарон Леннон исполнил свой удар так, словно сейчас 2010, а "Тоттенхэм" мчит к первой квалификации в Лигу Чемпионов.



Но это "Бернли", которому предстоит длинная борьба за выживание. Списывать команду Шона Дайча нельзя до последнего: когда от нее уже не ждут подвигов, "Бернли" способен удивить. Так же уверенно "Брайтон" в этом сезоне побеждал разве что "Манчестер Сити".



"Челси" тяжело побеждать в чемпионате



Проблемы команда Томаса Тухеля в Премьер-Лиге начались в декабре, но в тот же период лондонцы показали свою силу в других турнирах. После уверенного выхода в финал Кубка Лиги "Челси" не так уверенно, но все же выиграл клубный Чемпионат Мира. За время, прошедшее с момента последней игры чемпионата, о внутренних проблемах можно было забыть, но встреча с "Кристал Пэлас" снова указала на нехватку остроты в атаке команды.



"Пэлас" не заслуживал проиграть этот матч, но подобная история повторяется не впервые. С начала 2022 команда Патрика Виейра не выиграла ни одного матча в Премьер-Лиге, и только опыт "орлов" и приемлемый уровень выступлений не дают рассматривать их претендентами на вылет. С "Челси" команда Виейра могла даже побеждать и точно была близка к ничьей. И если Ромелу Лукаку партнеры по-прежнему не понимают, то Хаким Зийеш готов все делать сам и по несколько раз. После отмены первого гола марокканца Зийеш забил еще раз, вырвав для команды Тухеля три очка.



О трудностях чемпионата снова можно забыть. Впереди у "Челси" Лига Чемпионов, финал Кубка Лиги и Кубок Англии. Следующая игра в Премьер-Лиге состоится только 5 марта на поле "Бернли". Проще там не станет.



В борьбе за чемпионство есть интрига



"Ливерпуль" приблизился к "Манчестер Сити" в субботу, когда команда Пепа Гвардиолы во второй раз за сезон проиграла "Тоттенхэму". С одной стороны, поражение удивило. "Сити" не уступал в предыдущих 15 матчах чемпионата, а его соперник проиграл три поединка подряд. С другой, это был "Тоттенхэм", для которого успехи в отдельных играх с "Сити" стали привычными.



Команда Гвардиолы проиграла "шпорам" Почеттино, Моуриньо и Нуну четыре раза в течение трех лет. Манера этих поражений принципиально не отличалась, плана придерживался и Антонио Конте. "Тоттенхэму" было важно сдержать натиск соперника в первые полчаса, но получилось даже лучше: в контратаке команде Конте удалось открыть счет. "Сити" отыгрался до перерыва, но вера гостей в себя к тому моменту уже окрепла — они были готовы держать оборону еще целый тайм.



Этого могло не хватить для победы, да еще и трех забитых мячей. Но у "Тоттенхэма" был Харри Кейн, показавший выдающуюся игру против команды, частью которого ему не дали стать летом. По сути, Кейн забил трижды, но даже два засчитанных гола не отменяют его подвига. Такой результат вряд ли открывает что-то большое перед "шпорами", либо разоблачает Сити", периодически проходящий через такие встряски. Его смысл чисто практический: поражение "горожан" возвращает интригу в борьбу за титул.



"Юнайтед" снова побеждает "Лидс"



Возвращение в Премьер-Лигу принесло болельщикам "Лидса" много радостей, кроме одной — успехов в матчах с "Манчестер Юнайтед". Никого из соперников на "Элланд Роуд" не хотят победить так же сильно, но первый визит "красных дьяволов" на этот стадион в присутствии зрителей с 2003 года принес очередное разочарование хозяевам.



Это было не так больно, как два последних поражения на "Олд Траффорд", но "Юнайтед" все равно забил четыре гола впервые под руководством Ральфа Рангника. Счет 0:2 после первого тайма говорил о контроле со стороны гостей, но внезапный камбэк "Лидса" возобновил интригу и пробудил гостей, в итоге добивших "Лидс" в последние 20 минут. После серии ничейных матчей Рангник мог, наконец, порадоваться эффективности команды, забившей шесть голов в двух выигранных поединках.



Победа сохраняет да "Юнайтед" четвертую позицию. При всей своей нестабильности, манкунианцы остаются фаворитами гонки за четвертое место.



Иван Громиков специально для FAPL.ru