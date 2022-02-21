"Ливерпуль" обдумывает покупку Тчуамени

Орельен Тчуамени "Ливерпуль" задумывается о приобретении полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени грядущим летом.

Благодаря сыгранному и боеспособному составу главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может ограничиваться точечными усилениями при работе на трансферном рынке.

Так прошлым летом "красные" приобрели защитника Ибраиму Конате, а в зимнее окно потратились на флангового нападающего Луиса Диаса. Возможно, теперь пришел черед центра поля — особенно с учетом того, что замена Джорджиньо Вейналдуму до сих пор не найдена, а Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер не становятся моложе.

Как сообщает Daily Express, на радаре у "Ливерпуля" находится Тчуамени, которого в "Монако" прозвали "новым Фабиньо" из-за схожего с бразильцем, который сейчас является ключевым игроком команды Клоппа, стиля игры.

"Монако" довольно неубедительно проводит этот сезон, занимая только шестое место в Лиге 1, и продажа 22-летнего Тчуамени, который недавно дебютировал за сборную Франции, могла бы компенсировать клубу непопадание в Лигу Чемпионов.


Метки Ливерпуль, Монако, Тчуамени

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2022 14:00

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  1. lampard88888888 21.02.2022 15:54 # lampard88888888
    бакайоко 2.0

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  2. liverpool888 21.02.2022 14:06 # liverpool888
    Оставить Кейта, продать АОЧ, продлить Милнера, купить Тилеманса

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  3. arsenverim 21.02.2022 14:03 # arsenverim
    слишком хорош для них
    го в Арснал

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  4. true-manc 21.02.2022 14:03 # true-manc
    очередной конате/чемберлен/минамино, скузня безмозгло выкидывает деньги на ветер

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