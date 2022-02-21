"Ливерпуль" может попрощаться с Мане или Фирмино

Трансферный эксперт Дин Джонс заявил, что "Ливерпуль" попрощается с одним из своих звездных нападающих грядущим летом.

Как известно, от контрактов Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино остается всего один полный год.



Кажется, что сложнее всего обстоят дела с согласованием новой сделки с Салахом, однако Джонс ожидает ухода не 29-летнего египтянина.



"Если мы говорим о Мане и Фирмино, то мне было сказано, что один из них уйдет до следующего сезона. Будет интересно посмотреть, кто именно", — сообщил Джонс GiveMeSport.



Добавим, ранее в феврале появилась информация, что Мане открыт к переходу в "Реал" или "Барселону".