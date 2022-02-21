"Ливерпуль" может попрощаться с Мане или Фирмино
Трансферный эксперт Дин Джонс заявил, что "Ливерпуль" попрощается с одним из своих звездных нападающих грядущим летом.
Как известно, от контрактов Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино остается всего один полный год.
Кажется, что сложнее всего обстоят дела с согласованием новой сделки с Салахом, однако Джонс ожидает ухода не 29-летнего египтянина.
"Если мы говорим о Мане и Фирмино, то мне было сказано, что один из них уйдет до следующего сезона. Будет интересно посмотреть, кто именно", — сообщил Джонс GiveMeSport.
Добавим, ранее в феврале появилась информация, что Мане открыт к переходу в "Реал" или "Барселону".
21.02.2022 13:00
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Последние комментарии:
Мане уйдёт. Диас будет только прибавлять и влёгкую его заменит. Фирмино вряд ли захочет повторять судьбу Коутиньё, Джана, Вейналдума и останется для ротации с Жотой. В любом случае клуб очень грамотно омолаживает состав и вливает свежую кровь в лице Эллиота и Диаса, покупки Корвалье и предполагаемой покупки Беллингема. Клопп топ!
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все трио не молодеет, поэтому по любому с кем нибудь из них придётся попрощаться, благо клуб по тихой омоложает линию атаки, все будет норм. да и плюс предлагать контракт кому либо из них, а он по-любому должен быть с увеличением зп для регрессирующего футболиста - такое клуб просто не может себе позволить идти по пути мю или арсенала
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Думаю фирма полюбому останетсящ лучше быть лавочником в лфк чем в основе условного шестнолси
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лузерпуки кукарекали, что их псевдовеликий клуб на подъёме, а на самом деле от них убегают все ключевые футболисты (вейналдум, салах, мане, фирмино) ахахахахахаха ору с заглотулек портовых
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