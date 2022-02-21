"Ливерпуль" может попрощаться с Мане или Фирмино

Роберто Фирмино и Садио Мане Трансферный эксперт Дин Джонс заявил, что "Ливерпуль" попрощается с одним из своих звездных нападающих грядущим летом.

Как известно, от контрактов Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино остается всего один полный год.

Кажется, что сложнее всего обстоят дела с согласованием новой сделки с Салахом, однако Джонс ожидает ухода не 29-летнего египтянина.

"Если мы говорим о Мане и Фирмино, то мне было сказано, что один из них уйдет до следующего сезона. Будет интересно посмотреть, кто именно", — сообщил Джонс GiveMeSport.

Добавим, ранее в феврале появилась информация, что Мане открыт к переходу в "Реал" или "Барселону".


Метки Ливерпуль, Мане, слухи, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2639

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 21.02.2022 14:41 # frisby
    Мане уйдёт. Диас будет только прибавлять и влёгкую его заменит. Фирмино вряд ли захочет повторять судьбу Коутиньё, Джана, Вейналдума и останется для ротации с Жотой. В любом случае клуб очень грамотно омолаживает состав и вливает свежую кровь в лице Эллиота и Диаса, покупки Корвалье и предполагаемой покупки Беллингема. Клопп топ!

    (ответить)

  2. bangladesh 21.02.2022 13:15 # bangladesh
    все трио не молодеет, поэтому по любому с кем нибудь из них придётся попрощаться, благо клуб по тихой омоложает линию атаки, все будет норм. да и плюс предлагать контракт кому либо из них, а он по-любому должен быть с увеличением зп для регрессирующего футболиста - такое клуб просто не может себе позволить идти по пути мю или арсенала

    (ответить)

  3. chr1s8rown 21.02.2022 13:05 # chr1s8rown
    Думаю фирма полюбому останетсящ лучше быть лавочником в лфк чем в основе условного шестнолси

    (ответить)

  4. true-manc 21.02.2022 13:04 # true-manc
    лузерпуки кукарекали, что их псевдовеликий клуб на подъёме, а на самом деле от них убегают все ключевые футболисты (вейналдум, салах, мане, фирмино) ахахахахахаха ору с заглотулек портовых

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: