Невилл: "Определяющий месяц сезона для "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает, что ближайший месяц станет определяющим для всего сезона "Манчестер Юнайтед".

Победа 2:4 над "Лидсом" накануне ознаменовала начало чрезвычайно сложного отрезка для "Юнайтед", который в ближайший месяц также сыграет в Премьер-Лиге с "Манчестер Сити", "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".



Кроме того, "красные дьяволы" возьмут старт в плей-офф Лиги Чемпионов, и Невилл призывает команду Ральфа Рангника собраться на эти предстоящие недели.



"У "Манчестер Юнайтед" есть уязвимые места. Давид Де Хеа совершил 92 сейва — больше всех в это сезоне Премьер-Лиге. Следом за ним идет голкипер "Лидса" Илан Мелье, и это не является комплиментом обеим командам. "Манчестер Юнайтед" должен стать более неудобным соперником".



Они играют на выезде с "Атлетико" в среду. Впереди также матчи против "Тоттенхэма", "Ливерпуля", "Манчестер Сити". Это большой месяц. Месяц, который определит их сезон в плане попадания в топ-4 и продвижения в Лиге Чемпионов".



"Вопрос капитанства, предпочтения игроков насчет следующего главного тренера, раскол в раздевалке — разговоры об этих вещах не утихают, но им нужно сосредоточиться на том, чтобы проявлять себя в матчах. Они по-прежнему обладают великолепными игроками, которые могут приносить им победы".



"Теперь их испытание — это следующий месяц. Этот решающий период должен был наступить, и вот он здесь. Матч против "Лидса" был его началом. Думаю, это был очень сложный матч".



"Манчестер Юнайтед" нуждался в этой победе. Сложно представить, что "Юнайтед" получит семь-девять очков от домашнего матча против "Тоттенхэма" и выездов к "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". Будучи фанатом "Юнайтед", я надеюсь на это, но это легко могут быть и три-четыре очка. Это того рода матчи, которые ты всегда можешь проиграть".



"У Ральфа Рангника должен быть план насчет потери очков в этих трех матчах. Это не так, что ты хочешь их потерять, но это может случиться. И здесь им потребуются очки, набранные в предыдущих матчах. У "Арсенала" и "Тоттенхэма" есть матчи в запасе, но "Манчестер Юнайтед" находится в хорошем положении".



"Я предвкушаю выезд в Мадрид в среду и надеюсь, что "Манчестер Юнайтед" сможет провести хороший матч, однако затем им нужно будет переключиться назад на Премьер-Лигу. Очень важно, чтобы они заняли это четвертое место", — сообщил Невилл в своем свежем подкасте.