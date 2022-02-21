Тухель призвал игроков "Челси" не завышать ожидания

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал команду не завышать ожидания в отношении себя.

Несмотря на две победы в двух последних матчах Премьер-Лиги, "Челси" не хватает стабильности, чтобы угнаться за "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Кто-то может испытывать от этого разочарование, однако Тухель призывает оставаться реалистами.

Кроме того, во вторник "Челси" берет стать в плей-офф Лиги Чемпионов, и это хорошая возможность для "синих" как для кубковой команды скрасить сезон.

"Думаю, в данный момент нам очень важно быть реалистами и не ожидать чересчур многого от себя".

"Нужно принять, что матчи против команд из середины таблицы или из нижней части таблицы могут быть сложными матчами. Когда мы примем это, то сделаем первый шаг к обретению некоторой свободы и тому, чтобы стать лучше, не ожидая от себя чересчур".

"Мы не должны ожидать чересчур многого от себя из-за того, как другие видят нас, и если нас называют фаворитом против "Лилля", нужно просто смириться с этим, пускай это слегка и усложняет жизнь".

"Мы принимаем ситуацию касательно матча во вторник. Прежде всего мы играем на "Стэмфорд Бридж", и мы уверены, что покажем хороший футбол, потому что мы умеем проявлять себя в матчах на вылет, кубковых матчах, матчах Лиги Чемпионов", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1276

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scrim 21.02.2022 12:09 # scrim
    По факту все, середняков еле проходим

    (ответить)

  2. selta 21.02.2022 11:45 # selta
    золотые слова! Аршавин был прав!

    (ответить)

  3. tursa 21.02.2022 11:15 # tursa
    Уволят в начале следующего сезона

    (ответить)

  4. apl-nash 21.02.2022 11:12 # apl-nash
    А ещё специально для болельщиков Тухель добавил: "Ваши ожидания - ваши проблемы"

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: