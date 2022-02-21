Тухель призвал игроков "Челси" не завышать ожидания

Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал команду не завышать ожидания в отношении себя.

Несмотря на две победы в двух последних матчах Премьер-Лиги, "Челси" не хватает стабильности, чтобы угнаться за "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Кто-то может испытывать от этого разочарование, однако Тухель призывает оставаться реалистами.



Кроме того, во вторник "Челси" берет стать в плей-офф Лиги Чемпионов, и это хорошая возможность для "синих" как для кубковой команды скрасить сезон.



"Думаю, в данный момент нам очень важно быть реалистами и не ожидать чересчур многого от себя".



"Нужно принять, что матчи против команд из середины таблицы или из нижней части таблицы могут быть сложными матчами. Когда мы примем это, то сделаем первый шаг к обретению некоторой свободы и тому, чтобы стать лучше, не ожидая от себя чересчур".



"Мы не должны ожидать чересчур многого от себя из-за того, как другие видят нас, и если нас называют фаворитом против "Лилля", нужно просто смириться с этим, пускай это слегка и усложняет жизнь".



"Мы принимаем ситуацию касательно матча во вторник. Прежде всего мы играем на "Стэмфорд Бридж", и мы уверены, что покажем хороший футбол, потому что мы умеем проявлять себя в матчах на вылет, кубковых матчах, матчах Лиги Чемпионов", — цитирует Тухеля The Independent.