Эмерсон объяснил, почему не вернулся в "Челси" в январе

Эмерсон Палмери Защитник Эмерсон Палмери заявил, что счастлив в "Лионе" и не хотел возвращаться в "Челси" в январе.

Надолго потеряв из-за травмы Бена Чилуэлла, "Челси" был вынужден задуматься об укреплении левого фланга обороны в зимнее трансферное окно.

Главный тренер "синих" Томас Тухель хотел вернуть Эмерсона, который на этот сезон был отправлен в "Лион", однако французский клуб отказался досрочно прекратить арендное соглашение.

27-летний итальянец бразильского происхождения выходил в стартовом составе "Лилля" на 19 из 25 матчей в Лиге 1, тогда как в "Челси" он был лишь игроком ротации.

Эмерсон рад, что, наконец, может играть регулярно, и намекает, что не прочь остаться в "Лилле" насовсем.

"Я не вернулся в "Челси", потому что я пообещал (спортивному директору "Лиона") Жуниньо, что проведу сезон здесь. Я человек слова. Мне нравится в "Лионе", я хочу быть здесь".

"Что касается следующего сезона, то сказать сложно, потому что это зависит от клубов, но я счастлив здесь", — цитирует Эмерсона Evening Standard.


Метки Лион, Палмери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. seidcfcfan 21.02.2022 11:56 # seidcfcfan
    Эмерсон телепорт,и в Лилле и в Лионе

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  2. j-silver 21.02.2022 10:51 # j-silver
    не захотел просто играть за пенсов

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