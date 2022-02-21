Эмерсон объяснил, почему не вернулся в "Челси" в январе

Защитник Эмерсон Палмери заявил, что счастлив в "Лионе" и не хотел возвращаться в "Челси" в январе.

Надолго потеряв из-за травмы Бена Чилуэлла, "Челси" был вынужден задуматься об укреплении левого фланга обороны в зимнее трансферное окно.



Главный тренер "синих" Томас Тухель хотел вернуть Эмерсона, который на этот сезон был отправлен в "Лион", однако французский клуб отказался досрочно прекратить арендное соглашение.



27-летний итальянец бразильского происхождения выходил в стартовом составе "Лилля" на 19 из 25 матчей в Лиге 1, тогда как в "Челси" он был лишь игроком ротации.



Эмерсон рад, что, наконец, может играть регулярно, и намекает, что не прочь остаться в "Лилле" насовсем.



"Я не вернулся в "Челси", потому что я пообещал (спортивному директору "Лиона") Жуниньо, что проведу сезон здесь. Я человек слова. Мне нравится в "Лионе", я хочу быть здесь".



"Что касается следующего сезона, то сказать сложно, потому что это зависит от клубов, но я счастлив здесь", — цитирует Эмерсона Evening Standard.