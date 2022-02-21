Артета намекнул, что назначит капитаном Эдегора

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что полузащитник Мартин Эдегор может стать следующим капитаном команды.

В остатке этого сезона роль капитана "Арсенала" будет исполнять Александр Лакасетт, однако контракт французского нападающего близится к концу, а значит Артете предстоит решить, кому передать повязку летом.



Не исключено, что Артета доверится 23-летнему Эдегору, который неплохо себя проявил во второй половине прошлого сезона, выступая за "Арсенал" на правах аренды из "Реала", после чего был выкуплен "канонирами" и с тех пор не устает впечатлять Микеля.



"У нас был период, когда мы могли оценить, что Мартин может дать нашему клубу. У нас не было сомнений. Клуб сработал блестяще и убедительно, подписав его. Мартин был очень рад перейти к нам, потому что ему было очень хорошо здесь, он чувствовал себя желанным и наслаждался тем, что делает. У него сложились очень хорошие отношения с игроками и болельщиками".



"Он хотел стать частью этого проекта. С тех пор он становится лучше и лучше, и я этим не удивлен. Он живет своей профессией и делает все для своего развития".



"Он все еще способен значительно прибавить. Он хочет этого, наверное, сильнее, чем кто-либо другой на поле, хочет каждый день. Он будет игроком самого, самого высокого уровня".



"Он определенно обладает всеми качествами, чтобы стать капитаном. Абсолютно".



"Я разговаривал с его тренером по сборной, который очень высоко отзывался о нем. Каждый в сборной любит Мартина. Он такой славный парень, и он подает пример другим. Быть лидером — это очень естественно для него", — цитирует Артету Daily Mail.