"Юнайтед" может избавиться от Ван-Биссаки

Аарон Ван-Биссака Будущее правого защитника Аарона Ван-Биссаки в "Манчестер Юнайтед" находится под большим вопросом.

В последние недели Диогу Далот стал выигрывать конкуренцию у Ван-Биссаки на позиции правого защитника. Против "Лидса" накануне наставник "Юнайтед" Ральф Рангник решил использовать Аарона, чтобы, возможно, просто дать передышку португальцу перед важнейшим выездом к "Атлетико" в Лиге Чемпионов.

Для Ван-Биссаки, купленного у "Кристал Пэлас" за 50 миллионов фунтов в июле 2019, это было первое появление на поле с 3 января. Через фланг Аарона пришли оба гола "Лидса".

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "Юнайтед" собирается наградить 22-летнего Далота за отличную форму продлением его контракта на 12 месяцев — до июня 2024. "Красные дьяволы" более не помышляют о расставании с Диогу.

А вот для Ван-Биссаки остаток сезона станет своего рода проверкой. Если Аарон не сумеет проявить себя, ему может не найтись места в планах нового наставника "Юнайтед".

Добавим, 24-летний Ван-Биссака до сих пор остается самым дорогим английским игроком, который не дебютировал за сборную Англии. В то же время Далот дебютировал за португальцев на Евро-2020 и к настоящему моменту провел четыре матча за свою национальную команду.


Метки Ван-Биссака, Далот, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 21.02.2022 08:48 # hammersmith
    сосайла, иди нахуй со своим мочестером вместе. чо, больше писать не о чем?

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  2. chop 21.02.2022 08:30 # chop
    А я говорил что Обоссака немощь конченая

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  3. intellect 21.02.2022 08:26 # intellect
    Как дублер Джеймса норм

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  4. eugeneunited 21.02.2022 08:21 # eugeneunited
    "Отличная форма" Далота? Надеюсь, это шутка. Арон в атаке может и не супер, но уж точно не слабее Диого, а в обороне и говорить не о чем...Далот отлично отправляет мяч за пределы поля - вот и всё о нём.

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  5. kanatov-s 21.02.2022 08:14 # kanatov-s
    А еще его с ТАА сравнивали. Говорили, что он лучше ТАА

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  6. quavo 21.02.2022 08:02 # quavo
    Бисака в атаку ваще не могет. его бы в центре попробовать

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