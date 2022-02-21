"Юнайтед" может избавиться от Ван-Биссаки
Будущее правого защитника Аарона Ван-Биссаки в "Манчестер Юнайтед" находится под большим вопросом.
В последние недели Диогу Далот стал выигрывать конкуренцию у Ван-Биссаки на позиции правого защитника. Против "Лидса" накануне наставник "Юнайтед" Ральф Рангник решил использовать Аарона, чтобы, возможно, просто дать передышку португальцу перед важнейшим выездом к "Атлетико" в Лиге Чемпионов.
Для Ван-Биссаки, купленного у "Кристал Пэлас" за 50 миллионов фунтов в июле 2019, это было первое появление на поле с 3 января. Через фланг Аарона пришли оба гола "Лидса".
Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "Юнайтед" собирается наградить 22-летнего Далота за отличную форму продлением его контракта на 12 месяцев — до июня 2024. "Красные дьяволы" более не помышляют о расставании с Диогу.
А вот для Ван-Биссаки остаток сезона станет своего рода проверкой. Если Аарон не сумеет проявить себя, ему может не найтись места в планах нового наставника "Юнайтед".
Добавим, 24-летний Ван-Биссака до сих пор остается самым дорогим английским игроком, который не дебютировал за сборную Англии. В то же время Далот дебютировал за португальцев на Евро-2020 и к настоящему моменту провел четыре матча за свою национальную команду.
21.02.2022 08:00
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сосайла, иди нахуй со своим мочестером вместе. чо, больше писать не о чем?
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А я говорил что Обоссака немощь конченая
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Как дублер Джеймса норм
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"Отличная форма" Далота? Надеюсь, это шутка. Арон в атаке может и не супер, но уж точно не слабее Диого, а в обороне и говорить не о чем...Далот отлично отправляет мяч за пределы поля - вот и всё о нём.
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А еще его с ТАА сравнивали. Говорили, что он лучше ТАА
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Бисака в атаку ваще не могет. его бы в центре попробовать
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