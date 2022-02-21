Кин уверен, что "Юнайтед" будет четвертым

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что "красные дьяволы" удержат четвертое место в Премьер-Лиге к финишу.

Победа 2:4 на "Лидсом" накануне позволила "Юнайтед" укрепиться на четвертой позиции. Теперь "красные дьяволы" опережают преследующий их "Арсенал" на четыре очка.



И хотя "канониры" сыграли на три матча меньше, Кин отдает предпочтение "Юнайтед" — при условии, что игроки команды Ральфа Рангника смогут отстраниться от мыслей насчет своего будущего.



"Думаю, "Юнайтед" будет четвертым, я правда так думаю".



"Ходит много разговоров о желающих покинуть клуб игроках и о контрактных ситуациях Погба и Джесси Лингарда, но им просто нужно сосредоточиться на ближайших месяцах, потому что это важное время для клуба".



"Они должны постараться завоевать это четвертое место, а вдобавок у них впереди важный матч в Европе — сосредоточьтесь на этом и на своей игре".



"Летом у вас будет возможность перегруппироваться в зависимости от нового тренера, и клуб в любом случае будет приглашать игроков".



"Но пока им нужно сохранять концентрацию и демонстрировать свое мастерство, как это было сегодня, и тогда с ними все должно быть в порядке", — сообщил Кин Sky Sports.