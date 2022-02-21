Кин уверен, что "Юнайтед" будет четвертым
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что "красные дьяволы" удержат четвертое место в Премьер-Лиге к финишу.
Победа 2:4 на "Лидсом" накануне позволила "Юнайтед" укрепиться на четвертой позиции. Теперь "красные дьяволы" опережают преследующий их "Арсенал" на четыре очка.
И хотя "канониры" сыграли на три матча меньше, Кин отдает предпочтение "Юнайтед" — при условии, что игроки команды Ральфа Рангника смогут отстраниться от мыслей насчет своего будущего.
"Думаю, "Юнайтед" будет четвертым, я правда так думаю".
"Ходит много разговоров о желающих покинуть клуб игроках и о контрактных ситуациях Погба и Джесси Лингарда, но им просто нужно сосредоточиться на ближайших месяцах, потому что это важное время для клуба".
"Они должны постараться завоевать это четвертое место, а вдобавок у них впереди важный матч в Европе — сосредоточьтесь на этом и на своей игре".
"Летом у вас будет возможность перегруппироваться в зависимости от нового тренера, и клуб в любом случае будет приглашать игроков".
"Но пока им нужно сохранять концентрацию и демонстрировать свое мастерство, как это было сегодня, и тогда с ними все должно быть в порядке", — сообщил Кин Sky Sports.
21.02.2022 07:00
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Последние комментарии:
по скаму чёт новостей очень много
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Походу да. В МЮ много опытных и звездных игроков, думаю на опыте затащат.
1/2) Сити/Ливер
3) Челси
4) МЮ
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