Кин уверен, что "Юнайтед" будет четвертым

Манчестер Юнайтед Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уверен, что "красные дьяволы" удержат четвертое место в Премьер-Лиге к финишу.

Победа 2:4 на "Лидсом" накануне позволила "Юнайтед" укрепиться на четвертой позиции. Теперь "красные дьяволы" опережают преследующий их "Арсенал" на четыре очка.

И хотя "канониры" сыграли на три матча меньше, Кин отдает предпочтение "Юнайтед" — при условии, что игроки команды Ральфа Рангника смогут отстраниться от мыслей насчет своего будущего.

"Думаю, "Юнайтед" будет четвертым, я правда так думаю".

"Ходит много разговоров о желающих покинуть клуб игроках и о контрактных ситуациях Погба и Джесси Лингарда, но им просто нужно сосредоточиться на ближайших месяцах, потому что это важное время для клуба".

"Они должны постараться завоевать это четвертое место, а вдобавок у них впереди важный матч в Европе — сосредоточьтесь на этом и на своей игре".

"Летом у вас будет возможность перегруппироваться в зависимости от нового тренера, и клуб в любом случае будет приглашать игроков".

"Но пока им нужно сохранять концентрацию и демонстрировать свое мастерство, как это было сегодня, и тогда с ними все должно быть в порядке", — сообщил Кин Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1207

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bangladesh 21.02.2022 07:52 # bangladesh
    по скаму чёт новостей очень много

    (ответить)

  2. easports 21.02.2022 07:13 # easports
    Походу да. В МЮ много опытных и звездных игроков, думаю на опыте затащат.

    1/2) Сити/Ливер
    3) Челси
    4) МЮ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: