FA проводит расследование из-за инцидента с Элангой

Энтони Эланга FA инициировала расследование после того, как в вингера "Манчестер Юнайтед" Энтони Элангду прилетел посторонний предмет во время матча Премьер-Лиги против "Лидса".

Данный инцидент случился на 70-й минуте воскресного матча на "Элланд Роуд", когда игроки гостевой команды праздновали гол Фреда.

19-летнему Эланге, который едва вышел на замену вместе с Фредом, потребовалась медицинская помощь после попадания в голову неопознанного предмета.

К счастью для "красных дьяволов", Энтони не только продолжил игру, но и забил заключительный в матче гол, упрочив победу своей команды — 2:4.

Как сообщает Manchester Evening News, Ассоциация уже обратила внимание на этот инцидент и сейчас проводит свое расследование при содействии "Лидса" и местной полиции.

Добавим, это был первый матч между злейшими врагами, "Лидсом" и "Юнайтед", на "Элланд Роуд" при зрителях в Премьер-Лиге с 2003 года.


Метки Лидс, Манчестер Юнайтед, происшествия, Эланга

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 985

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Последние комментарии:




  1. chop 21.02.2022 08:31 # chop
    Птичка какнула наверное, как Янгу на губы

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  2. suddenly 21.02.2022 07:29 # suddenly
    Ни какого предмета, который прилетел в голову на видео не увидел.

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  3. brown-ale 21.02.2022 06:55 # brown-ale
    Блин, парню капитально не везет. То с трибун что-то прилетит, то Рон в тебя харкнет, то козлом опущения по поводу вылета из кубка сделают.

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  4. superglor 21.02.2022 06:46 # superglor
    Купили Санчо и Теллеса за ахулиард долларов.
    В основе играет какой-то Эланга.

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