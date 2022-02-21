FA проводит расследование из-за инцидента с Элангой
FA инициировала расследование после того, как в вингера "Манчестер Юнайтед" Энтони Элангду прилетел посторонний предмет во время матча Премьер-Лиги против "Лидса".
Данный инцидент случился на 70-й минуте воскресного матча на "Элланд Роуд", когда игроки гостевой команды праздновали гол Фреда.
19-летнему Эланге, который едва вышел на замену вместе с Фредом, потребовалась медицинская помощь после попадания в голову неопознанного предмета.
К счастью для "красных дьяволов", Энтони не только продолжил игру, но и забил заключительный в матче гол, упрочив победу своей команды — 2:4.
Как сообщает Manchester Evening News, Ассоциация уже обратила внимание на этот инцидент и сейчас проводит свое расследование при содействии "Лидса" и местной полиции.
Добавим, это был первый матч между злейшими врагами, "Лидсом" и "Юнайтед", на "Элланд Роуд" при зрителях в Премьер-Лиге с 2003 года.
Elanga giving it back to the Leeds fans who threw stuff at him during the goal celebrations pic.twitter.com/6cUoJ3I3U0— FootballJOE (@FootballJOE) February 20, 2022
21.02.2022 06:00
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Последние комментарии:
Птичка какнула наверное, как Янгу на губы
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Ни какого предмета, который прилетел в голову на видео не увидел.
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Блин, парню капитально не везет. То с трибун что-то прилетит, то Рон в тебя харкнет, то козлом опущения по поводу вылета из кубка сделают.
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Купили Санчо и Теллеса за ахулиард долларов.
В основе играет какой-то Эланга.
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