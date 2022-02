FA проводит расследование из-за инцидента с Элангой

FA инициировала расследование после того, как в вингера "Манчестер Юнайтед" Энтони Элангду прилетел посторонний предмет во время матча Премьер-Лиги против "Лидса".

Данный инцидент случился на 70-й минуте воскресного матча на "Элланд Роуд", когда игроки гостевой команды праздновали гол Фреда.



19-летнему Эланге, который едва вышел на замену вместе с Фредом, потребовалась медицинская помощь после попадания в голову неопознанного предмета.



К счастью для "красных дьяволов", Энтони не только продолжил игру, но и забил заключительный в матче гол, упрочив победу своей команды — 2:4.



Как сообщает Manchester Evening News, Ассоциация уже обратила внимание на этот инцидент и сейчас проводит свое расследование при содействии "Лидса" и местной полиции.



Добавим, это был первый матч между злейшими врагами, "Лидсом" и "Юнайтед", на "Элланд Роуд" при зрителях в Премьер-Лиге с 2003 года.





Elanga giving it back to the Leeds fans who threw stuff at him during the goal celebrations pic.twitter.com/6cUoJ3I3U0