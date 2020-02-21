"Сити" определился с ценой за Стерлинга

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" установил цену за своего вингера Рахима Стерлинга, который может быть продан в ближайшее трансферное окно.

По ходу этого сезона 27-летний Стерлинг вернул доверие главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы и вновь стал твердым игроком стартового состава. Поправил Рахим и свою результативность, забив 13 голов в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.

Расставание со Стерлингом не входит в планы "Сити", но может стать вынужденной мерой, потому что от контракта Рахима остается только один полный год, а "горожане" не готовы рисковать потерей игрока такого калибра безо всякой компенсации.

Как сообщает The Times, "Сити" проведет переговоры со Стерлингом о новой сделке по окончании сезона. Если компромисс не будет достигнут, "горожане" постараются вернуть те 50 миллионов фунтов, за которые Рахим покупался у "Ливерпуля" в 2015 году.


Метки контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2022 00:05

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  1. didier-11 21.02.2022 00:19 # didier-11
    хорошее усиление для пинсов

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  2. tursa 21.02.2022 00:19 # tursa
    А кому он нужен вообще?

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