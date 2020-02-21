"Сити" определился с ценой за Стерлинга

"Манчестер Сити" установил цену за своего вингера Рахима Стерлинга, который может быть продан в ближайшее трансферное окно.

По ходу этого сезона 27-летний Стерлинг вернул доверие главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы и вновь стал твердым игроком стартового состава. Поправил Рахим и свою результативность, забив 13 голов в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.



Расставание со Стерлингом не входит в планы "Сити", но может стать вынужденной мерой, потому что от контракта Рахима остается только один полный год, а "горожане" не готовы рисковать потерей игрока такого калибра безо всякой компенсации.



Как сообщает The Times, "Сити" проведет переговоры со Стерлингом о новой сделке по окончании сезона. Если компромисс не будет достигнут, "горожане" постараются вернуть те 50 миллионов фунтов, за которые Рахим покупался у "Ливерпуля" в 2015 году.