Артета объяснил, почему Джака не принял капитанскую повязку

Гранит Джака Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему полузащитник Гранит Джака отказался от капитанской повязки в матче против "Брентфорда".

Накануне "Арсенал" отпраздновал победу 2:1 над новичком Премьер-Лиги, сохранив хорошие шансы на попадание в топ-4.

За пять минут до окончания матча Артета заменил своего капитана Александра Лакасетта на Эдди Нкетиа, который попытался передать повязку Джаке, но был отвергнут.

По словам Артеты, повязка и не предназначалась Граниту — 29-летний швейцарец лишь исправил ошибку своего молодого партнера.

"Повязка предназначалась Кирану, он был следующий в списке, вот почему так вышло. Возможно, Эдди неправильно понял, и Гранит объяснил, что повязку нужно отдать Кирану", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Брентфорд, Джака, капитаны, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2022 23:00

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