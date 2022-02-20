Артета объяснил, почему Джака не принял капитанскую повязку

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему полузащитник Гранит Джака отказался от капитанской повязки в матче против "Брентфорда".

Накануне "Арсенал" отпраздновал победу 2:1 над новичком Премьер-Лиги, сохранив хорошие шансы на попадание в топ-4.



За пять минут до окончания матча Артета заменил своего капитана Александра Лакасетта на Эдди Нкетиа, который попытался передать повязку Джаке, но был отвергнут.



По словам Артеты, повязка и не предназначалась Граниту — 29-летний швейцарец лишь исправил ошибку своего молодого партнера.



"Повязка предназначалась Кирану, он был следующий в списке, вот почему так вышло. Возможно, Эдди неправильно понял, и Гранит объяснил, что повязку нужно отдать Кирану", — цитирует Артету Daily Mirror.