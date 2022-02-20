Рангник отметил зрелость и сплоченность "Юнайтед"

Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник отметил зрелость и сплоченность своей команды после победы 2:4 над "Лидсом".

Выиграв первый тайм на "Элланд Роуд" со счетом 0:2, в начале второго "Юнайтед" позволил своему сопернику очень легко и быстро забить два гола.

Однако "красные дьяволы" с честью вышли из затруднительного положения, забрав все три очка, и это воодушевляет Рангника.

"Мы знали, что нам важно победить сегодня. Эта победа напоминает ту, что мы одержали против "Вест Хэма". Похожие эмоции и поздний победный гол".

"Однако эта победа еще важнее — мы не только выиграли матч, но и показали реакцию после того, как счет стал равным".

"Это был лучший ответ, что только могла дать команда. Это было идеально в плане зрелости, сплоченности. Команда ответила наилучшим образом на все эти статьи о расколе в раздевалке за последнюю неделю".

"Думаю, такого рода матч, как сегодня, ты можешь выиграть только сообща и только с командным духом. Это было самой важной вещью сегодня, помимо трех очков", — цитирует Рангника The Independent.


Метки Лидс, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2022 22:00

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