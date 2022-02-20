Уилшир перешел в датский "Орхус"

Джек Уилшир Бывший полузащитник "Арсенала", "Вест Хэма" и "Борнмута" Джек Уилшир перешел в датский "Орхус".

30-летний Уилшир находился без клуба восемь месяцев, покинув "Борнмут" по окончании прошлого сезона.

На старте этого сезона Джек тренировался с "Комо", но получить контракт в итальянском клубе не смог, поскольку является игроком из-за пределов Евросоюза.

Последние месяцы Уилшир поддерживал форму с "Арсеналом", однако главный тренер "канониров" Микель Артета с самого начала исключил подписание воспитанника клуба.

В конце концов Уилшир нашел пристанище в "Орхусе", который сейчас занимает седьмое место в датском чемпионате. Как сообщает Evening Standard, Джек заключил контракт до конца сезона с опцией продления на год.


Метки Орхус, трансферы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2022 21:00

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  1. jirrort 20.02.2022 21:42 # jirrort
    Кто это?

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  2. chelsea88 20.02.2022 21:24 # chelsea88
    Говно гейгуннерское, так никому и не пригодился. А сколько дифирамб ему пели заднеприводные ггшки...Пользователь получил предупреждение

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