Уилшир перешел в датский "Орхус"
Бывший полузащитник "Арсенала", "Вест Хэма" и "Борнмута" Джек Уилшир перешел в датский "Орхус".
30-летний Уилшир находился без клуба восемь месяцев, покинув "Борнмут" по окончании прошлого сезона.
На старте этого сезона Джек тренировался с "Комо", но получить контракт в итальянском клубе не смог, поскольку является игроком из-за пределов Евросоюза.
Последние месяцы Уилшир поддерживал форму с "Арсеналом", однако главный тренер "канониров" Микель Артета с самого начала исключил подписание воспитанника клуба.
В конце концов Уилшир нашел пристанище в "Орхусе", который сейчас занимает седьмое место в датском чемпионате. Как сообщает Evening Standard, Джек заключил контракт до конца сезона с опцией продления на год.
20.02.2022 21:00
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Кто это?
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Говно гейгуннерское, так никому и не пригодился. А сколько дифирамб ему пели заднеприводные ггшки...
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