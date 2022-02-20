Бывший полузащитник "Арсенала", "Вест Хэма" и "Борнмута" Джек Уилшир перешел в датский "Орхус".

30-летний Уилшир находился без клуба восемь месяцев, покинув "Борнмут" по окончании прошлого сезона.



На старте этого сезона Джек тренировался с "Комо", но получить контракт в итальянском клубе не смог, поскольку является игроком из-за пределов Евросоюза.



Последние месяцы Уилшир поддерживал форму с "Арсеналом", однако главный тренер "канониров" Микель Артета с самого начала исключил подписание воспитанника клуба.



В конце концов Уилшир нашел пристанище в "Орхусе", который сейчас занимает седьмое место в датском чемпионате. Как сообщает Evening Standard, Джек заключил контракт до конца сезона с опцией продления на год.



