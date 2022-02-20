Магуайру "стыдно" от того, как долго МЮ не мог забить с угловых

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признался, что ему было стыдно от того, как долго его команда не могла забить с угловых.

До воскресного выезда к "Лидсу" "Юнайтед" был единственной в Премьер-Лиге командой, которая не забила ни одного гола после угловых.



"Красным дьяволам" пришлось исполнить почти 140 угловых, чтобы, наконец, забить. Это случилось как раз на "Элланд Роуд", где Магуайр открыл счет на 34-й минуте, головой замкнув подачу Люка Шоу. Харри надеется, что впредь его команда будет уделять больше внимания стандартам.



"Это постыдно. Каждый раз, когда я вижу эту статистику, я испытываю стыд со своей стороны. Мне отводится важную роль при исполнении стандартных положений, но то, как мы — как команда, как группа — это делаем, никуда не годится".



"Это важный аспект игры, и если мы будем забивать больше голов после угловых и штрафных, мы определенно будем выше в таблице".



"Я знаю, что ты можешь играть в красивый футбол, но стандарты — это важная часть игры, и в нынешнем сезоне наше исполнение стандартов никуда не годится", — сообщил Магуайр Sky Sports после победы 2:4.