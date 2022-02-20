"Юнайтед" победил "Лидс" и укрепился в топ-4

Энтони Эланга и Фред "Манчестер Юнайтед" одержал победу 2:4 в гостях у "Лидса" и укрепился на четвертой позиции в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 3:0 от "Эвертона" "белые" недосчитались Рафиньи, чье место в стартовом составе занял Адам Форшоу.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в старте "красных дьяволов" получил Джесси Лингард. Также с первых минут появились Аарон Ван-Биссака и Поль Погба.

Матч начался с опасного момента в исполнении хозяев. Матеуш Клих забросил мяч на левый край штрафной, где Виктор Лиделеф упустил Джека Харрисона, и тот пробил с лету — рядом со штангой!

Вскоре в игре возникла продолжительная пауза, вызванная кровотечением защитника "Лидса" Робина Коха, которому разбил голову Скотт Мактоминей.

На 22-й минуте первым спасением отметился голкипер гостей Давид Де Хеа, отразив удар Форшоу из пределов штрафной площади.

Невнятно отыграв первую половину тайма, затем "Юнайтед" прибавил. На 26-й минуте Криштиану Роналду с пары метров метров не смог пробить голкипера "белых" Илана Мелье после того, как Погба отлично сыграл не левом фланге и выполнил прострел во вратарскую.

Вскоре Мелье отразил дальний удар Бруну Фернандеша. Был назначен угловой, и после подачи Люка Шоу от флажка Харри Магуайр головой отправил мяч в ворота — 0:1.

В концовке первого тайма "дьяволы" воплотили свое значительное игровое преимущество во второй гол. Джейдон Санчо мягко набросил мяч к границе вратарской, а Фернадеш пробил головой с отскоком от газона — 0:2.

В начале второго тайма Роналду не смог реализовать выход один на один, и вскоре последовала расплата за эту осечку.

На 53-й минуте Родриго с левого фланга забросил мяч за шиворот Де Хеа, поразив дальний верхний угол ворот — 1:2.

Прошла всего минута, "Юнайтед" потерял мяч на своей половине поля и получил контратаку на ворота Де Хеа. Даниэль Джеймс хорошо сыграл на левом фланге штрафной и прострелил к дальней штанге, где открылся вышедший на замену Рафинья — 2:2.

"Лидс" был окрылен и чувствовал, что может выиграть этот матч. У гостей игра разладилась, однако постепенно они немного пришли в себя.

На 70-й минуте Санчо оказался на левом краю штрафной, после чего отдал передачу на забежавшего Фреда, а появившийся на замену бразилец пробил с левой ноги в касание в ближний угол ворот — 2:3.

"Белые" не опустили руки и вскоре пару раз напрягли Де Хеа, но все-таки играли чересчур авантюрно и на 88-й минуте за это поплатились. Ускользнув от двух защитников, Фернандеш сделал передачу на левый край штрафной, откуда Энтони Эланга закатил мяч в ворота — 2:4.

"Юнайтед" по-прежнему отчаянно не хватает стабильности, даже в течение одного матча. У "Лидса" были реальные шансы спасти игру и, возможно, вырвать победу, однако проходной двор в обороне не позволил этому случиться.

"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Лидс, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 20.02.2022 20:42 # roberto-89
    Маленькую сучку сруманка смыло мочой пхехехехехехехехехех петушиной мочой пхехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехе

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  2. empry 20.02.2022 20:42 # empry
    Голевая Бруно и навес/удар Морено стали украшением тура. Матч веселый, но ситуация страшная.

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  3. abracadabra55 20.02.2022 20:42 # abracadabra55
    Берегитесь, Мактомини становится дьяволом. Будет как Кин вырывать мяч вместе с ногами.

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  4. roberto-89 20.02.2022 20:35 # roberto-89
    Какое же совпадение , маленькую шлюху фодена зашампуравали как ТТХ вчера зашампуравал обоссанный сытей пхехехехехехехехехехехе все просто все ссут сытей на ротан пхихихихихихихихихихиихихихихихихихихихихихи

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  5. thegodfather 20.02.2022 20:35 # thegodfather
    Интер0-2 сасуолло.

    Вот и весь уровень лузеркуйни.

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  6. roberto-89 20.02.2022 20:23 # roberto-89
    Лисы бро сново в деле ))))))))) роджерс в гонке )))))))))))

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  7. superperez101 20.02.2022 20:16 # superperez101
    ну вот мю подтягивается и у арсика еще матчи в запасе
    пора выкидывать залупенсов из четверки

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  8. vasya-mu 20.02.2022 19:59 # vasya-mu
    ГГМУ!!!

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  9. zaeba1l 20.02.2022 19:57 # zaeba1l
    Скам оживляет томное ЛЧ-дно.. Криштинка - свадебная генеральша.
    Борьба за 3-4 строчку оживляется. Безвиз что ты не кукарекаешь?

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  10. jirrort 20.02.2022 19:54 # jirrort
    Хачик правда умер? :(

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  11. jirrort 20.02.2022 19:48 # jirrort
    Жалко Филиппа.

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  12. roberto-89 20.02.2022 19:45 # roberto-89
    Лисы уже пропустили пхехехехехехехехеехехехехехехехехехехн

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  13. roberto-89 20.02.2022 19:38 # roberto-89
    Манки в гонке за право нюхать жеппу великому и могущественному ЛФК пхехехехехехехехеххехехехехехехнхнхнхехехнххнхнхехехехехехех

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  14. vagifspurs 20.02.2022 19:33 # vagifspurs
    Где твой кошелёк, дай мне свой толстый кошелёк, мало маленькая сучка!!

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  15. roberto-89 20.02.2022 19:20 # roberto-89
    Скоро манки вышвырнут пенсов из биг 4 братишки а арс0 просто обоссыт пенсов и отправит их в ле пхехехехехеххехехехехеххе пенсы подгорает и сосут под шконкой пхехехехехехехеххехехехехе а манки будут нюхать жеппу великому и могущественному ЛФК , манки в правильном пути пхиххииххихихи

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  16. roberto-89 20.02.2022 19:15 # roberto-89
    Манки заслуженно победили не то что пидры пенсы чисто на отскоке , вывод щольсбери сосет под шконкой пхехехехехехехеххехехехехехехехехехехехе

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  17. speedwagon-ars 20.02.2022 19:14 # speedwagon-ars
    укрепились в статусе хуеплетов

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  18. mancunia-planet 20.02.2022 19:13 # mancunia-planet
    Наконец то нормальный матч был, вот это дэрби! Томини просто монстр, очень жёсткая игра, его самоотдача, весь центр отпахал, столько урона нанёс сопернику во всех смыслах! Просто огонь. Погба надо отметить, круто сыграл, Бруну ноу комменц лучший в атаке как всегда! Ну и замены сыграли хорошо. Жаль раньше потеряли столько очков на ровном месте и ща лучше было бы положение по таблице.

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  19. speedwagon-ars 20.02.2022 19:13 # speedwagon-ars
    укрепился в топ 4 ))))ахаха пока не сыграли свои матчи тотенхем арсенал ))

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  20. mufc1994 20.02.2022 19:13 # mufc1994
    Прости если трахнул

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