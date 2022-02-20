"Юнайтед" победил "Лидс" и укрепился в топ-4

"Манчестер Юнайтед" одержал победу 2:4 в гостях у "Лидса" и укрепился на четвертой позиции в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 3:0 от "Эвертона" "белые" недосчитались Рафиньи, чье место в стартовом составе занял Адам Форшоу.



Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в старте "красных дьяволов" получил Джесси Лингард. Также с первых минут появились Аарон Ван-Биссака и Поль Погба.



Матч начался с опасного момента в исполнении хозяев. Матеуш Клих забросил мяч на левый край штрафной, где Виктор Лиделеф упустил Джека Харрисона, и тот пробил с лету — рядом со штангой!



Вскоре в игре возникла продолжительная пауза, вызванная кровотечением защитника "Лидса" Робина Коха, которому разбил голову Скотт Мактоминей.



На 22-й минуте первым спасением отметился голкипер гостей Давид Де Хеа, отразив удар Форшоу из пределов штрафной площади.



Невнятно отыграв первую половину тайма, затем "Юнайтед" прибавил. На 26-й минуте Криштиану Роналду с пары метров метров не смог пробить голкипера "белых" Илана Мелье после того, как Погба отлично сыграл не левом фланге и выполнил прострел во вратарскую.



Вскоре Мелье отразил дальний удар Бруну Фернандеша. Был назначен угловой, и после подачи Люка Шоу от флажка Харри Магуайр головой отправил мяч в ворота — 0:1.



В концовке первого тайма "дьяволы" воплотили свое значительное игровое преимущество во второй гол. Джейдон Санчо мягко набросил мяч к границе вратарской, а Фернадеш пробил головой с отскоком от газона — 0:2.



В начале второго тайма Роналду не смог реализовать выход один на один, и вскоре последовала расплата за эту осечку.



На 53-й минуте Родриго с левого фланга забросил мяч за шиворот Де Хеа, поразив дальний верхний угол ворот — 1:2.



Прошла всего минута, "Юнайтед" потерял мяч на своей половине поля и получил контратаку на ворота Де Хеа. Даниэль Джеймс хорошо сыграл на левом фланге штрафной и прострелил к дальней штанге, где открылся вышедший на замену Рафинья — 2:2.



"Лидс" был окрылен и чувствовал, что может выиграть этот матч. У гостей игра разладилась, однако постепенно они немного пришли в себя.



На 70-й минуте Санчо оказался на левом краю штрафной, после чего отдал передачу на забежавшего Фреда, а появившийся на замену бразилец пробил с левой ноги в касание в ближний угол ворот — 2:3.



"Белые" не опустили руки и вскоре пару раз напрягли Де Хеа, но все-таки играли чересчур авантюрно и на 88-й минуте за это поплатились. Ускользнув от двух защитников, Фернандеш сделал передачу на левый край штрафной, откуда Энтони Эланга закатил мяч в ворота — 2:4.



"Юнайтед" по-прежнему отчаянно не хватает стабильности, даже в течение одного матча. У "Лидса" были реальные шансы спасти игру и, возможно, вырвать победу, однако проходной двор в обороне не позволил этому случиться.



"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче