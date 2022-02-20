Фоден и его семья оказались вовлечены в потасовку
"Манчестер Сити" выразил поддержку своему полузащитнику Филу Фодену, который вместе со своей семьей подвергся агрессии со стороны группы мужчин.
Накануне Фоден вместе с "Сити" потерпел поражение 2:3 от "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге. Но это была не единственная неприятность для Фила в этот день.
Позже днем Фоден вместе со своей мамой и девушкой посетил боксерский поединок Амира Хана и Келла Брука на "Манчестер Арене".
На видео, которое распространилось в социальных сетях, мама 21-летнего футболиста Клэр конфликтует с группой неизвестных, которые оскорбляют ее сына за кулисами.
Семья Фодена пытается скрыться в отдельном помещении, но затем Клэр, не выдерживая, выходит и толкает одного из мужчин, а тот в ответ бьет женщину по лицу.
Далее возникает потасовка, в которую оказывается вовлечен и сам Фил. Один из агрессоров хватает огнетушитель и пытается использовать его в качестве оружия.
Как сообщает BBC, полиция Большого Манчестера не получала обращений по поводу этого инцидента, однако "Сити" не оставил без внимания столь вопиющую ситуацию.
"Мы шокированы и потрясены характером оскорблений и последующего нападения на одного из членов семьи Фила. Мы продолжим оказывать Филу и его семье всю необходимую поддержку и помощь", — говорится в заявлении "горожан".
Phil Foden appears to have been involved in a fight which started with a man hitting his mother at a night club. pic.twitter.com/EaCn8IN4FC— FootballWTF (@FootballWTF247) February 20, 2022
20.02.2022 18:00
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Последние комментарии:
а сколько лет мамке Фодена раз она по ночным клубам шляется??
Ну а Фоден лох и чмо, опозорился
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Бой-баба! Эту мамку вчера бы в нападение Ман Сити!
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Ехехехех) филька за мамку даже впрячься не может, а его телохранитель вообще какой-то овощ!
Да и потасовкой это назвать сложно, так обоссале фильку и на рофле ушли
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Какое-то очень неуверенное и трусливое поведение Фодена. Тип его маму ударил, а он ничего не сделал.
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