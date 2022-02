Фоден и его семья оказались вовлечены в потасовку

"Манчестер Сити" выразил поддержку своему полузащитнику Филу Фодену, который вместе со своей семьей подвергся агрессии со стороны группы мужчин.

Накануне Фоден вместе с "Сити" потерпел поражение 2:3 от "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге. Но это была не единственная неприятность для Фила в этот день.



Позже днем Фоден вместе со своей мамой и девушкой посетил боксерский поединок Амира Хана и Келла Брука на "Манчестер Арене".



На видео, которое распространилось в социальных сетях, мама 21-летнего футболиста Клэр конфликтует с группой неизвестных, которые оскорбляют ее сына за кулисами.



Семья Фодена пытается скрыться в отдельном помещении, но затем Клэр, не выдерживая, выходит и толкает одного из мужчин, а тот в ответ бьет женщину по лицу.



Далее возникает потасовка, в которую оказывается вовлечен и сам Фил. Один из агрессоров хватает огнетушитель и пытается использовать его в качестве оружия.



Как сообщает BBC, полиция Большого Манчестера не получала обращений по поводу этого инцидента, однако "Сити" не оставил без внимания столь вопиющую ситуацию.



"Мы шокированы и потрясены характером оскорблений и последующего нападения на одного из членов семьи Фила. Мы продолжим оказывать Филу и его семье всю необходимую поддержку и помощь", — говорится в заявлении "горожан".





Phil Foden appears to have been involved in a fight which started with a man hitting his mother at a night club. pic.twitter.com/EaCn8IN4FC