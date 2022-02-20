Фоден и его семья оказались вовлечены в потасовку

Фил Фоден "Манчестер Сити" выразил поддержку своему полузащитнику Филу Фодену, который вместе со своей семьей подвергся агрессии со стороны группы мужчин.

Накануне Фоден вместе с "Сити" потерпел поражение 2:3 от "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге. Но это была не единственная неприятность для Фила в этот день.

Позже днем Фоден вместе со своей мамой и девушкой посетил боксерский поединок Амира Хана и Келла Брука на "Манчестер Арене".

На видео, которое распространилось в социальных сетях, мама 21-летнего футболиста Клэр конфликтует с группой неизвестных, которые оскорбляют ее сына за кулисами.

Семья Фодена пытается скрыться в отдельном помещении, но затем Клэр, не выдерживая, выходит и толкает одного из мужчин, а тот в ответ бьет женщину по лицу.

Далее возникает потасовка, в которую оказывается вовлечен и сам Фил. Один из агрессоров хватает огнетушитель и пытается использовать его в качестве оружия.

Как сообщает BBC, полиция Большого Манчестера не получала обращений по поводу этого инцидента, однако "Сити" не оставил без внимания столь вопиющую ситуацию.

"Мы шокированы и потрясены характером оскорблений и последующего нападения на одного из членов семьи Фила. Мы продолжим оказывать Филу и его семье всю необходимую поддержку и помощь", — говорится в заявлении "горожан".


Метки видео, Манчестер Сити, происшествия, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 20.02.2022 18:31 # naby-keita
    а сколько лет мамке Фодена раз она по ночным клубам шляется??
    Ну а Фоден лох и чмо, опозорился

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  2. brown-ale 20.02.2022 18:18 # brown-ale
    Бой-баба! Эту мамку вчера бы в нападение Ман Сити!

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  3. selta 20.02.2022 18:15 # selta
    Ехехехех) филька за мамку даже впрячься не может, а его телохранитель вообще какой-то овощ!
    Да и потасовкой это назвать сложно, так обоссале фильку и на рофле ушли

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  4. pirveli 20.02.2022 18:09 # pirveli
    Какое-то очень неуверенное и трусливое поведение Фодена. Тип его маму ударил, а он ничего не сделал.

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