Каррагер восхищается игрой Кейна против "Сити"

Харри Кейн Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил свое восхищение игрой нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна против "Манчестер Сити".

Накануне Кейн отметился дублем против команды, к которой он едва не присоединился прошлым летом. При этом победный для "шпор" гол Харри забил уже в компенсированное время.

Каррагер остался в восторге не только от голов Кейна, но и от того, как 28-летний англичанин участвовал в розыгрыше мяча.

"Это было одно из лучших индивидуальных выступлений, что я видел в этом сезоне. Это действительно так. Для меня было честью увидеть это".

"Это выступление делает особенным то, что Кейн не так много получал мяч, но когда мяч доходил до него, Кейн все делал на высшем уровне".

"Кейн — один из лучших распасовщиков мяча в Премьер-Лиге, он не так уж уступает Де Брюйне", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Кейн, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 20.02.2022 17:57 # slava-man-utd
    Показал голубым перепасовщикам что такое настоящий форвард

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  2. electric 20.02.2022 17:14 # electric
    Да, и палка раз в год стреляет.

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