Каррагер восхищается игрой Кейна против "Сити"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил свое восхищение игрой нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна против "Манчестер Сити".

Накануне Кейн отметился дублем против команды, к которой он едва не присоединился прошлым летом. При этом победный для "шпор" гол Харри забил уже в компенсированное время.



Каррагер остался в восторге не только от голов Кейна, но и от того, как 28-летний англичанин участвовал в розыгрыше мяча.



"Это было одно из лучших индивидуальных выступлений, что я видел в этом сезоне. Это действительно так. Для меня было честью увидеть это".



"Это выступление делает особенным то, что Кейн не так много получал мяч, но когда мяч доходил до него, Кейн все делал на высшем уровне".



"Кейн — один из лучших распасовщиков мяча в Премьер-Лиге, он не так уж уступает Де Брюйне", — сообщил Каррагер в эфире.