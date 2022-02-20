Рангник обещает Магуайру сохранение повязки только до конца сезона

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что может пообещать Харри Магуайру сохранение капитанской повязки только до конца сезона.

В последнее время не утихают слухи, что Рангник может передать повязку нападающему Криштиану Роналду. Ральф это уже дважды опровергал, также признав, что в игре Магуайра есть недочеты.



Рангник подтверждает, что Магуайр останется капитаном до конца сезона, а дальше голова насчет этого будет болеть уже уже у нового тренера.



"Что касается капитанства, то у нас есть капитан в лице Харри Магуайра, и он точно останется капитаном до конца сезона".



"Я не знаю, что случится в следующий год, два, три и четыре. Для меня это не имеет никакого значения. Для меня имеют значения только следующие три месяца", — цитирует Рангника Daily Mirror.