Бьелса собирается уйти из "Лидса" в конце сезона
Марсело Бьелса собирается покинуть пост главного тренера "Лидса" по окончании этого сезона.
Бьелса стал настоящей легендой "Лидса", когда в 2020 году вернул клуб в Премьер-Лигу, однако второй сезон в элите складывается неважно для "белых".
"Лидс" не смог продолжить то позитивное движение, которое показал в прошлом сезоне, и на "Элланд Роуд" крепнет ощущение, что Марсело исчерпал себя.
По информации Daily Mirror, "Лидс" уже готовится к расставанию с Бьелсой и, по слухам, рассматривает Джесси Марша в качестве фаворита на замену 66-летнему аргентинцу.
"Мое будущее сейчас не имеет значения. Мы должны говорить о настоящем".
"Никому не уцелеть на этом уровне без 100-процентного вовлечения в процесс. Ни игрокам, ни тренерам", — расплывчато высказался Бьелса о возможном уходе из клуба в пятницу.
20.02.2022 15:00
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Распиаренный бич.
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Сусасшедшим в клубе не место. Скатертью дорога.
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