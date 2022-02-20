Бьелса собирается уйти из "Лидса" в конце сезона

Марсело Бьелса Марсело Бьелса собирается покинуть пост главного тренера "Лидса" по окончании этого сезона.

Бьелса стал настоящей легендой "Лидса", когда в 2020 году вернул клуб в Премьер-Лигу, однако второй сезон в элите складывается неважно для "белых".

"Лидс" не смог продолжить то позитивное движение, которое показал в прошлом сезоне, и на "Элланд Роуд" крепнет ощущение, что Марсело исчерпал себя.

По информации Daily Mirror, "Лидс" уже готовится к расставанию с Бьелсой и, по слухам, рассматривает Джесси Марша в качестве фаворита на замену 66-летнему аргентинцу.

"Мое будущее сейчас не имеет значения. Мы должны говорить о настоящем".

"Никому не уцелеть на этом уровне без 100-процентного вовлечения в процесс. Ни игрокам, ни тренерам", — расплывчато высказался Бьелса о возможном уходе из клуба в пятницу.


Метки Бьелса, Лидс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2022 15:00

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  1. jirrort 20.02.2022 15:54 # jirrort
    Распиаренный бич.

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  2. zigimarley 20.02.2022 15:01 # zigimarley
    Сусасшедшим в клубе не место. Скатертью дорога.

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