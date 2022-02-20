Лэмпард: "Эвертон" в борьбе за выживание"
Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард признал, что его команда участвует в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.
Эйфория от победы 3:0 над "Лидсом" в прошлый уикенд быстро улетучилась, когда накануне "Эвертон" уступил 2:0 в гостях у "Саутгемптона".
Теперь "ириски" находятся всего в четырех очках от зоны вылета, и Лэмпард не может отрицать очевидного: его команда сражается за выживание.
"Думаю, это и так ясно, не так ли? Это не то, о чем можно спорить, учитывая наше положение в таблице".
"Мы как команда и как тренерский штаб просто должны трудиться над достижением результатов и улучшением своей позиции".
"Когда мы победили на прошлой неделе, ситуация выглядела гораздо лучше. Сегодня мы проиграли, и теперь ситуация хуже", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
20.02.2022 14:00
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Последние комментарии:
должен вылететь этот фармазон
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Хорошая команда у тебя! Всё будет хорошо Лемпусик! На вылет уже почти сформировалась тройца...
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Да там 3 фаворита явных. Не вылетят, конечно.
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Ничего в след туре накажут сити и спасутся
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Хамес лишним был, чё
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Вот теперь этот никчёмный тренеришка покажет свой истинный уровень и позорно улетит этажом ниже.
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Ни чё, главное ходить по бровке и делать лицо.
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