Лэмпард: "Эвертон" в борьбе за выживание"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард признал, что его команда участвует в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.

Эйфория от победы 3:0 над "Лидсом" в прошлый уикенд быстро улетучилась, когда накануне "Эвертон" уступил 2:0 в гостях у "Саутгемптона".

Теперь "ириски" находятся всего в четырех очках от зоны вылета, и Лэмпард не может отрицать очевидного: его команда сражается за выживание.

"Думаю, это и так ясно, не так ли? Это не то, о чем можно спорить, учитывая наше положение в таблице".

"Мы как команда и как тренерский штаб просто должны трудиться над достижением результатов и улучшением своей позиции".

"Когда мы победили на прошлой неделе, ситуация выглядела гораздо лучше. Сегодня мы проиграли, и теперь ситуация хуже", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1103

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 20.02.2022 15:57 # superperez101
    должен вылететь этот фармазон

    (ответить)

  2. chelsiukpro 20.02.2022 15:10 # chelsiukpro
    Хорошая команда у тебя! Всё будет хорошо Лемпусик! На вылет уже почти сформировалась тройца...

    (ответить)

  3. lfc-krr 20.02.2022 15:06 # lfc-krr
    Да там 3 фаворита явных. Не вылетят, конечно.

    (ответить)

  4. tigerpool 20.02.2022 14:44 # tigerpool
    Ничего в след туре накажут сити и спасутся

    (ответить)

  5. ganinilyha 20.02.2022 14:24 # ganinilyha
    Хамес лишним был, чё

    (ответить)

  6. hunter022 20.02.2022 14:12 # hunter022
    Вот теперь этот никчёмный тренеришка покажет свой истинный уровень и позорно улетит этажом ниже.

    (ответить)

  7. sawbones 20.02.2022 14:02 # sawbones
    Ни чё, главное ходить по бровке и делать лицо.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: