Лэмпард: "Эвертон" в борьбе за выживание"

Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард признал, что его команда участвует в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.

Эйфория от победы 3:0 над "Лидсом" в прошлый уикенд быстро улетучилась, когда накануне "Эвертон" уступил 2:0 в гостях у "Саутгемптона".



Теперь "ириски" находятся всего в четырех очках от зоны вылета, и Лэмпард не может отрицать очевидного: его команда сражается за выживание.



"Думаю, это и так ясно, не так ли? Это не то, о чем можно спорить, учитывая наше положение в таблице".



"Мы как команда и как тренерский штаб просто должны трудиться над достижением результатов и улучшением своей позиции".



"Когда мы победили на прошлой неделе, ситуация выглядела гораздо лучше. Сегодня мы проиграли, и теперь ситуация хуже", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.