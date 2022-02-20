"Юнайтед" готов отпустить Роналду летом

"Манчестер Юнайтед" не будет стоять на пути у нападающего Криштиану Роналду, если тот выразит желание покинуть клуб грядущим летом.

Роналду только полгода назад вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" и является лучшим бомбардиром "красных дьяволов" в этом сезоне, забив 15 голов.



Однако сейчас клуб с "Олд Траффорд" все больше чувствует, что покупка Роналду была ошибкой, обусловленной коммерческими факторами и стремлением помешать переходу Криштиану в "Манчестер Сити".



Чувство разочарования взаимно. "Юнайтед", вероятно, завершит сезон без трофеев и рискует даже не попасть в Лигу Чемпионов. Это не то, что Роналду может себе позволить в 37 лет.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "дьяволы" не стремятся во что бы то ни стало избавиться от Роналду, но если Криштиану сам хочет уйти, то ему никто не будет мешать.



Добавим, контракт игрока сборной Португалии с зарплатой в полмиллиона фунтов в неделю рассчитан до июня 2023 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.