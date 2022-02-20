"Юнайтед" готов отпустить Роналду летом

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" не будет стоять на пути у нападающего Криштиану Роналду, если тот выразит желание покинуть клуб грядущим летом.

Роналду только полгода назад вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" и является лучшим бомбардиром "красных дьяволов" в этом сезоне, забив 15 голов.

Однако сейчас клуб с "Олд Траффорд" все больше чувствует, что покупка Роналду была ошибкой, обусловленной коммерческими факторами и стремлением помешать переходу Криштиану в "Манчестер Сити".

Чувство разочарования взаимно. "Юнайтед", вероятно, завершит сезон без трофеев и рискует даже не попасть в Лигу Чемпионов. Это не то, что Роналду может себе позволить в 37 лет.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "дьяволы" не стремятся во что бы то ни стало избавиться от Роналду, но если Криштиану сам хочет уйти, то ему никто не будет мешать.

Добавим, контракт игрока сборной Португалии с зарплатой в полмиллиона фунтов в неделю рассчитан до июня 2023 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 751

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danny949494 20.02.2022 13:30 # danny949494
    Надо заканчивать карьеру и уходить красиво.
    Роналду>Месси

    (ответить)

  2. mancunia-planet 20.02.2022 13:09 # mancunia-planet
    Хорошо, ладно.

    (ответить)

  3. yela 20.02.2022 13:09 # yela
    Такая обуза никому, кроме ПСЖ, не нужна.
    Старый гель, совсем усох

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: