Рангник объяснил роль Флетчера в своем штабе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил роль Даррена Флетчера в своем штабе.

В марте прошлого года "Юнайтед" впервые в своей истории назначил технического директора, которым стал бывший полузащитник "красных дьяволов" Флетчер.



Рангник не знает, чем занимается Даррен по своим прямым обязанностям, однако шотландец оказывает большую помощь Ральфу во время тренировок и матчей.



"Ну, я могу говорить, лишь исходя из своего опыта в последние 11-12 недель. Он участвует почти в каждом тренировочном занятии и каждом матче".



"Когда у меня есть какой-то вопрос, я спрашиваю его мнение, потому что он знает игроков, он знает их давно. Я всегда могу спросить его. Поэтому хорошо, что он есть в моем штабе".



"Какова его роль в клубе? Если честно, я не знаю. Я лишь могу говорить о том, что происходит вокруг и около тренировок, матчей. В этом плане его присутствие — это хорошо", — цитирует Рангника Manchester Evening News.