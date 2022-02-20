Конте: "Идеальная игра"
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что его команда сыграла "идеально" против "Манчестер Сити", потому что иначе победить "горожан" невозможно.
Накануне "Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений подряд в Премьер-Лиге, одержав победу 2:3 на "Этихад".
Конте чувствует, что "шпоры" могут гордиться своей игрой, ведь они победили лучшую команду в мире.
"Это была замечательная победа против такой великолепной команды, как "Манчестер Сити". Сегодня вечером с помощью своей организованности и имеющихся игроков "Сити" показал, почему у них лучшая команда в мире. Чтобы победить такого соперника, ты должен сыграть идеально".
Мы очень хорошо оборонялись, и у нас был план. Играя против "Сити", ты заранее знаешь, что они будут владеть мячом 70 процентов времени, но я постоянно говорил своим игрокам, что в моменты обороны наши мысли должны быть о том, чтобы забрать мяч и пойти в атаку".
"Мы очень хорошо перемещали мяч и забили выдающийся первый гол. Такого рода победа должна вселить в нас уверенность насчет работы, которую мы проделываем".
"Однако мы очень хорошо знаем, что впереди у нас много матчей, и нам нужно много сражаться, чтобы остаться вблизи верхних позиций", — цитирует Конте Sky Sports.
20.02.2022 10:00
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Последние комментарии:
4 гола отгрузили ситям, нормуль!
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Да просто повезло что Сити были уставшими в следующих матчах такой шары не будет
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хорошо в атаке, в обороне, как обычно, печально. повезло, что забили больше.
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Я смотрел этот матч как нейтральный зритель. Конте очень сильный тактик, поэтому было интересно посмотреть на его решения.
Схема с пятью защитниками стала нерушимым монолитом для Сити. Но они раз за разом как роботы пытались излюбленным забросом найти кого-то одного на дальней штанге. Был убойный момент у Гюндогана, который потащил Льорис, в остальном изобразительности горожанам не хватило. Почему они не стали использовать скрытые передачи для меня загадка, КДБ растворился на поле. И почему-то весь Сити упорно кренило на фланг Канселу.
Я бы назвал реализацию Тоттенхэма идеальной, но не всю игру. После первого гола в игре Сити слишком нагло играл чуть ли не в штрафной соперника, это непозволительно, не то чтобы игроки Тоттенхэма не могли отобрать мяч, они больше не хотели и ждали потери мяча для контрвыпада, но так глубоко впускать соперника опасно. Ну и контратак в первом тайме после гола не случилось. В какой-то момент это смотрелось обреченно даже при счёте 1-0 в пользу Тоттенхэма.
Развязка была из области нереального, после реализованного пенальти было жалко Тоттенхэм из-за упущенной выстраданной и заслуженной победы. Надеюсь, Харри Кейн вернулся. В этом матче он постарался доказать всем и себе, что он стоил тех денег, которые за него просили.
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