Конте: "Идеальная игра"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что его команда сыграла "идеально" против "Манчестер Сити", потому что иначе победить "горожан" невозможно.

Накануне "Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений подряд в Премьер-Лиге, одержав победу 2:3 на "Этихад".



Конте чувствует, что "шпоры" могут гордиться своей игрой, ведь они победили лучшую команду в мире.



"Это была замечательная победа против такой великолепной команды, как "Манчестер Сити". Сегодня вечером с помощью своей организованности и имеющихся игроков "Сити" показал, почему у них лучшая команда в мире. Чтобы победить такого соперника, ты должен сыграть идеально".



Мы очень хорошо оборонялись, и у нас был план. Играя против "Сити", ты заранее знаешь, что они будут владеть мячом 70 процентов времени, но я постоянно говорил своим игрокам, что в моменты обороны наши мысли должны быть о том, чтобы забрать мяч и пойти в атаку".



"Мы очень хорошо перемещали мяч и забили выдающийся первый гол. Такого рода победа должна вселить в нас уверенность насчет работы, которую мы проделываем".



"Однако мы очень хорошо знаем, что впереди у нас много матчей, и нам нужно много сражаться, чтобы остаться вблизи верхних позиций", — цитирует Конте Sky Sports.