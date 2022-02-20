Конте: "Идеальная игра"

Антонио Конте Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что его команда сыграла "идеально" против "Манчестер Сити", потому что иначе победить "горожан" невозможно.

Накануне "Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений подряд в Премьер-Лиге, одержав победу 2:3 на "Этихад".

Конте чувствует, что "шпоры" могут гордиться своей игрой, ведь они победили лучшую команду в мире.

"Это была замечательная победа против такой великолепной команды, как "Манчестер Сити". Сегодня вечером с помощью своей организованности и имеющихся игроков "Сити" показал, почему у них лучшая команда в мире. Чтобы победить такого соперника, ты должен сыграть идеально".

Мы очень хорошо оборонялись, и у нас был план. Играя против "Сити", ты заранее знаешь, что они будут владеть мячом 70 процентов времени, но я постоянно говорил своим игрокам, что в моменты обороны наши мысли должны быть о том, чтобы забрать мяч и пойти в атаку".

"Мы очень хорошо перемещали мяч и забили выдающийся первый гол. Такого рода победа должна вселить в нас уверенность насчет работы, которую мы проделываем".

"Однако мы очень хорошо знаем, что впереди у нас много матчей, и нам нужно много сражаться, чтобы остаться вблизи верхних позиций", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2022 10:00

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  1. olegis 20.02.2022 11:04 # olegis
    4 гола отгрузили ситям, нормуль!

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  2. arsfann 20.02.2022 10:47 # arsfann
    Да просто повезло что Сити были уставшими в следующих матчах такой шары не будет

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  3. alexomck 20.02.2022 10:29 # alexomck
    хорошо в атаке, в обороне, как обычно, печально. повезло, что забили больше.

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  4. liverpool888 20.02.2022 10:14 # liverpool888
    Я смотрел этот матч как нейтральный зритель. Конте очень сильный тактик, поэтому было интересно посмотреть на его решения.
    Схема с пятью защитниками стала нерушимым монолитом для Сити. Но они раз за разом как роботы пытались излюбленным забросом найти кого-то одного на дальней штанге. Был убойный момент у Гюндогана, который потащил Льорис, в остальном изобразительности горожанам не хватило. Почему они не стали использовать скрытые передачи для меня загадка, КДБ растворился на поле. И почему-то весь Сити упорно кренило на фланг Канселу.
    Я бы назвал реализацию Тоттенхэма идеальной, но не всю игру. После первого гола в игре Сити слишком нагло играл чуть ли не в штрафной соперника, это непозволительно, не то чтобы игроки Тоттенхэма не могли отобрать мяч, они больше не хотели и ждали потери мяча для контрвыпада, но так глубоко впускать соперника опасно. Ну и контратак в первом тайме после гола не случилось. В какой-то момент это смотрелось обреченно даже при счёте 1-0 в пользу Тоттенхэма.
    Развязка была из области нереального, после реализованного пенальти было жалко Тоттенхэм из-за упущенной выстраданной и заслуженной победы. Надеюсь, Харри Кейн вернулся. В этом матче он постарался доказать всем и себе, что он стоил тех денег, которые за него просили.

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