Артета: "Впереди еще длинный путь"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал не увлекаться, оценивая шансы своей команды финишировать в топ-4.
Победа 2:1 над "Брентфордом" в субботу позволила "Арсеналу" сократить до одного очка отставание от занимающего четвертую позицию "Манчестер Юнайтед".
Однако Артета высказывается крайне осторожно о шансах "канониров" вернуться в Лигу Чемпионов и думает только о ближайшем матче.
"Впереди еще длинный путь. Но мы стали чуть ближе сегодня, потому что выиграли свой матч. Это нам и нужно продолжать делать. По результатам вы можете видеть, несколько сложно выигрывать матчи в этой лиге".
"Поэтому нам нужно хорошо подготовиться и снова постараться ради победы в четверг. Против "Вулверхэмптона" будет очень сложный матч".
"Нам нужно играть лучше, лучше и лучше, чтобы побеждать. Такова цель. Мы не можем забегать чересчур вперед. Все меняется очень быстро. Победы в этой лиге даются очень тяжело", — цитирует Артету Sky Sports.
20.02.2022 09:00
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Последние комментарии:
Волков нужно выигрывать в любом случае, даже если не удастся попасть В ЛЧ, то волки - прямые конкуренты за ЛЕ. Если их выиграть, отрыв будет уже 8 очков и еврокубки будут почти гарантированными.
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