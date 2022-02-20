Гвардиола: "Думаю, мы сыграли хорошо"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался винить свою команду после домашнего поражения 2:3 от "Тоттенхэма".

В субботу "Сити" потерпел свое первое с октября поражение в Премьер-Лиге, пропустив аж три гола.



На протяжении почти всего матча "горожане" доминировали и регулярно создавали моменты, однако их соперник хорошо оборонялся и продемонстрировал идеальную реализацию моментов.



"Они оборонялись так глубоко и так компактно. Это было невероятно. Благодаря Харри Кейну они не теряли мяч, а благодаря Сону и Кулусевски могли убегать в прорыв".



"Думаю, мы сыграли хорошо. Мы создали много моментов. Я не могу сказать ничего плохого насчет команды, потому что мы никогда не выключались из игры. Но это было сложно".



"Они сыграли ровно так, как я и ожидал. Они были хороши в розыгрыше мяча и создавали себе много пространства для контратак, но в целом мы хорошо справлялись и провели хороший матч".



"Каждый знает, что из себя представляет Кейн. В случае с первым голом мы прозевали передачу по флангу, но спустя 10-15 минут мы стали создавать много моментов. Льорис был великолепен. Мы должны были забивать больше".



"Мне не нужно проиграть матч, чтобы понять, насколько сложно здесь стать чемпионом".



"Проблемой было то, что мы атаковали против пяти-шести физически мощных игроков в обороне. "Брентфорд" оборонялся так же глубоко. Мы имели возможности забить, но не пользовались ими".



"Они могли убегать в прорыв и были столь беспощадны. Мы не справлялись с их прострелами".



"Люди могут сказать, что такое бывает в футболе", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.