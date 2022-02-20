Клопп поведал подробности травм Жоты и Фирмино

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал подробности травм нападающих Диогу Жоты и Роберто Фирмино.

Травма лодыжки Жоты омрачила победу 0:2 над "Интером" в минувшую среду, но в этом же матче повреждение получил и автор первого гола Фирмино.



После победы 3:1 над "Норвичем" в субботу Клопп не смог сказать, когда Диогу и Роберто вернутся. По крайней мере, худшего сценария португальцу удалось избежать.



"Мы сделали много перестановок в составе — мы были вынуждены, потому что Диогу и Бобби не были доступны сегодня. Мы до сих пор не знаем на 100 процентов (точный диагноз)".



"В случае с Диогу похоже на то, что это чуть лучше, нежели казалось на первый взгляд. В случае с Бобби мы даже не знали, пока он не почувствовал дискомфорт после матча. Все мы думали, что это незначительно, но это оказалась мышечная травма, и нам еще предстоит посмотреть, сколько это займет".



"В данный момент я не знаю, когда они вернутся, но точно не к следующему матчу", — приводит слова Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".