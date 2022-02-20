26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 20 февраля, двумя поединками завершится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛИДС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00
"Лидс" потерпел пять поражений в восьми последних матчах Премьер-Лиги — как и в 15 предыдущих. "Манчестер Юнайтед" не проигрывает на выезде уже шесть поединков чемпионата кряду — с поражения 4:1 от "Уотфорда" в ноябре. "Белые" одержали лишь одну победу в 16 последних встречах с "красными дьяволами" в рамках высшего дивизиона — 1:0 на "Элланд Роуд" в сентябре 2002.
В лазарете "Лидса" остаются Патрик Бэмфорд, Лиам Купер, Лео Хьелде и Калвин Филлипс. Стюарт Даллас под вопросом. Хуниор Фирпо выздоровел.
Защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан снова готов играть, пропустив матч с "Брайтоном" из-за проблем с животом. Эдинсон Кавани все еще отсутствует.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛЕСТЕР 19:30
"Вулверхэмптон" выиграл лишь один из пяти последних матчей Премьер-Лиги на "Молинью", в этом сезоне набрав дома только 38% своих очков — меньше всех в дивизионе в процентном отношении. "Лестер" остается единственной командой, еще ни разу не сохранившей свои ворота на замке на выезде в этой кампании Премьер-Лиги. В пяти последних встречах с "лисами" в рамках высшего дивизиона "волки" ни разу не выиграли и даже ни разу не забили (3 ничьи, 2 поражения).
"Вулверхэмптон" вновь может рассчитывать на выздоровевших Жоау Моутиньо и Педру Нету.
"Лестеру" предстоит оценить состояние Чаглара Сеюнджю и Джейма Мэддисона. Джонни Эванс, Весле Фофана, Тимоти Кастань, Джеймс Джастин, Райан Бертран и Джеймс Варди по-прежнему травмированы.
20.02.2022 06:00
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Последние комментарии:
Про Зеленского:
Речь в Мюнхене была крутой. Уверен на 100%, что ни у Зели, ни у его команды тупой не хватило бы мозгов на подобное. Учитывая, что Германия уже публично критикует этого клоуна, скорее всего США стоит за речью.
Братья-украинцы, перечитайте историю миротворческой кампании США в Афганистане. Прошу вас перечитайте. Выводы делайте сами.
Учитывая новости, м-балак пару дней назад очень крутую метафорическую историю про гопников здесь публиковал. Вот прямо точь-в-точь про то, что сейчас происходит. Братишка, если не сложно, скинь историю ещё раз.
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Свингер Пеппа следующий матч проводит в гостях у Сутолого Пенса, как думаете, договорится?
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Как думаете, Шолсей сможет сократить разрыв в 7 очков от лидирующего Ливерпуля?
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Братюни, ловите пятюни =)
Рагулику надо до конца сезона 1-2 крупных матча выиграть, а потом глядишь и контракт дадут ещё на год. Ехехе
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Мю если не выйграют седня считай минус лч, манки так то ваще дном стали, Лестер должен наказать, будем посмотреть
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Историческое дерби
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Скучный матчдэй
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