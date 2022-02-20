26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Поль Погба В воскресенье, 20 февраля, двумя поединками завершится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00

"Лидс" потерпел пять поражений в восьми последних матчах Премьер-Лиги — как и в 15 предыдущих. "Манчестер Юнайтед" не проигрывает на выезде уже шесть поединков чемпионата кряду — с поражения 4:1 от "Уотфорда" в ноябре. "Белые" одержали лишь одну победу в 16 последних встречах с "красными дьяволами" в рамках высшего дивизиона — 1:0 на "Элланд Роуд" в сентябре 2002.

В лазарете "Лидса" остаются Патрик Бэмфорд, Лиам Купер, Лео Хьелде и Калвин Филлипс. Стюарт Даллас под вопросом. Хуниор Фирпо выздоровел.

Защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан снова готов играть, пропустив матч с "Брайтоном" из-за проблем с животом. Эдинсон Кавани все еще отсутствует.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛЕСТЕР 19:30

"Вулверхэмптон" выиграл лишь один из пяти последних матчей Премьер-Лиги на "Молинью", в этом сезоне набрав дома только 38% своих очков — меньше всех в дивизионе в процентном отношении. "Лестер" остается единственной командой, еще ни разу не сохранившей свои ворота на замке на выезде в этой кампании Премьер-Лиги. В пяти последних встречах с "лисами" в рамках высшего дивизиона "волки" ни разу не выиграли и даже ни разу не забили (3 ничьи, 2 поражения).

"Вулверхэмптон" вновь может рассчитывать на выздоровевших Жоау Моутиньо и Педру Нету.

"Лестеру" предстоит оценить состояние Чаглара Сеюнджю и Джейма Мэддисона. Джонни Эванс, Весле Фофана, Тимоти Кастань, Джеймс Джастин, Райан Бертран и Джеймс Варди по-прежнему травмированы.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 20.02.2022 08:09 # sellman
    Про Зеленского:

    Речь в Мюнхене была крутой. Уверен на 100%, что ни у Зели, ни у его команды тупой не хватило бы мозгов на подобное. Учитывая, что Германия уже публично критикует этого клоуна, скорее всего США стоит за речью.

    Братья-украинцы, перечитайте историю миротворческой кампании США в Афганистане. Прошу вас перечитайте. Выводы делайте сами.

    Учитывая новости, м-балак пару дней назад очень крутую метафорическую историю про гопников здесь публиковал. Вот прямо точь-в-точь про то, что сейчас происходит. Братишка, если не сложно, скинь историю ещё раз.

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  2. asnural 20.02.2022 07:54 # asnural
    Свингер Пеппа следующий матч проводит в гостях у Сутолого Пенса, как думаете, договорится?

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  3. asnural 20.02.2022 07:50 # asnural
    Как думаете, Шолсей сможет сократить разрыв в 7 очков от лидирующего Ливерпуля?

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  4. sellman 20.02.2022 07:50 # sellman
    Братюни, ловите пятюни =)

    Рагулику надо до конца сезона 1-2 крупных матча выиграть, а потом глядишь и контракт дадут ещё на год. Ехехе

    Сводка по Украине:

    — Беженцы из Донбасса могут быть направлены в семь регионов России
    — Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о переводе государственных органов, предприятий и организаций на условия военного времени
    — Центробанк ДНР установил суточный лимит выдачи наличных в 10 тысяч рублей по одной платежной карте
    — Владимир Путин и Александр Лукашенко наблюдают за учениями сил стратегического сдерживания
    — Президент Зеленский выступил с яркой речью в Мюнхене. Украина может снова обзавестись ядерным вооружением.

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  5. sayk2 20.02.2022 07:30 # sayk2
    Мю если не выйграют седня считай минус лч, манки так то ваще дном стали, Лестер должен наказать, будем посмотреть

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  6. naby-keita 20.02.2022 06:29 # naby-keita
    Историческое дерби

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  7. fapl-4 20.02.2022 06:04 # fapl-4
    Скучный матчдэй

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