26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 20 февраля, двумя поединками завершится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00



"Лидс" потерпел пять поражений в восьми последних матчах Премьер-Лиги — как и в 15 предыдущих. "Манчестер Юнайтед" не проигрывает на выезде уже шесть поединков чемпионата кряду — с поражения 4:1 от "Уотфорда" в ноябре. "Белые" одержали лишь одну победу в 16 последних встречах с "красными дьяволами" в рамках высшего дивизиона — 1:0 на "Элланд Роуд" в сентябре 2002.



В лазарете "Лидса" остаются Патрик Бэмфорд, Лиам Купер, Лео Хьелде и Калвин Филлипс. Стюарт Даллас под вопросом. Хуниор Фирпо выздоровел.



Защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан снова готов играть, пропустив матч с "Брайтоном" из-за проблем с животом. Эдинсон Кавани все еще отсутствует.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛЕСТЕР 19:30



"Вулверхэмптон" выиграл лишь один из пяти последних матчей Премьер-Лиги на "Молинью", в этом сезоне набрав дома только 38% своих очков — меньше всех в дивизионе в процентном отношении. "Лестер" остается единственной командой, еще ни разу не сохранившей свои ворота на замке на выезде в этой кампании Премьер-Лиги. В пяти последних встречах с "лисами" в рамках высшего дивизиона "волки" ни разу не выиграли и даже ни разу не забили (3 ничьи, 2 поражения).



"Вулверхэмптон" вновь может рассчитывать на выздоровевших Жоау Моутиньо и Педру Нету.



"Лестеру" предстоит оценить состояние Чаглара Сеюнджю и Джейма Мэддисона. Джонни Эванс, Весле Фофана, Тимоти Кастань, Джеймс Джастин, Райан Бертран и Джеймс Варди по-прежнему травмированы.