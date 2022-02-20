Клопп похвалил Салаха за 150 голов за "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего нападающего Мохамеда Салаха, достигшего рубежа в 150 голов за мерсисайдский клуб.

Именно на счету Салаха в итоге оказался победный гол в субботнем матче Премьер-Лиги против "Норвича" (3:1).



Мохамед достиг рубежа в 150 забитых мячей за "Ливерпуль", для чего ему потребовалось 236 матчей. Клопп восхищается своим бомбардиром и надеется, что пример 29-летнего египтянина вдохновит новичка "красных" Луиса Диаса, который против "канареек" открыл счет своим голам за клуб.



"Если честно, сегодня он забил довольно нахальный гол".



"Я помню его гол "Челси", когда он был на фланге и неожиданно положил мяч в дальний угол. Несколько других он забил на дриблинге: один — "Сити", один — "Уотфорду". Мне очень понравился его гол "Юнайтед", когда счет стал 2:0, а голевой пас отдал Али (Алиссон). Еще в Лиге Чемпионов против "Сити" — не потому, что это "Сити", а потому, что это был очень, очень важный гол".



"Я могу не помнить все 150, но я помню многие из них, и среди них были очень хорошие голы. Кажется, свой первый он забил против "Уотфорда" — то был, возможно, его самый легкий гол при мне. Если Луис (Диас) использует свой первый гол и повторит его успехи, это будет круто! Никто и ожидать не мог, что после того гола "Уотфорду" он забьет еще 149 за столь короткое время. Это нечто особенное", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".