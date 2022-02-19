Лукаку установил антирекорд Премьер-Лиги, коснувшись мяча семь раз против "Пэлас"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку установил антирекорд Премьер-Лиги в победном для своей команды матче против "Кристал Пэлас".

В субботу "Челси" отпраздновал победу на "Селхерст Парк" со счетом 0:1 благодаря позднему голу Хакима Зийеша.

Лукаку, забивший два гола в двух матчах на клубном Чемпионате Мира на прошлой неделе, полностью сыграл лондонское дерби, но был изолирован от команды.

Против "орлов" Ромелу совершил всего семь касаний мяча, и это худший показатель для игрока, который провел все 90 минут матча Премьер-Лиги, с начала подсчета этой статистики (с сезона 2003/04).

Впрочем, главный тренер "Челси" Томас Тухель не стал придавать этому большого значения.

Я не уверен, что у меня есть хороший ответ для вас. Я не знаю, что это значит. Очевидно, это говорит, что он не участвовал в игре и не мог себя проявить. Я не уверен, есть ли в это какой-то глобальный смысл".

"Мы выглядели слегка опустошенными, слегка уставшими, но каждый упорно старался. В данный момент у нас не совсем ладится игра, но мы стараемся. Учитывая это, важно продолжать побеждать и сохранять свои ворота на замке. Давайте двигаться дальше", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Кристал Пэлас, Лукаку, Премьер-Лига, рекорды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 19.02.2022 23:22 # frisby
    Марина геееееений трансферов кричали совокупляющиеся в прямую кишку запупенсы

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  2. zigimarley 19.02.2022 23:17 # zigimarley
    Вся команда выглядела очень вязко.
    Медленно. Много брака.

    Центр до выхода замен проиграли вчистую, даже с Канте, который был неплох впереди.

    Замены сделали разницу.

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  3. tigerpool 19.02.2022 23:12 # tigerpool
    В мю этого топарика

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  4. petertosh 19.02.2022 23:11 # petertosh
    Нравится Лукаку, но лучше бы Абрахама оставили))

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  5. liverpo0ol 19.02.2022 23:03 # liverpo0ol
    Сколько стоит этот воин?

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