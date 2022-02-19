Лукаку установил антирекорд Премьер-Лиги, коснувшись мяча семь раз против "Пэлас"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку установил антирекорд Премьер-Лиги в победном для своей команды матче против "Кристал Пэлас".

В субботу "Челси" отпраздновал победу на "Селхерст Парк" со счетом 0:1 благодаря позднему голу Хакима Зийеша.



Лукаку, забивший два гола в двух матчах на клубном Чемпионате Мира на прошлой неделе, полностью сыграл лондонское дерби, но был изолирован от команды.



Против "орлов" Ромелу совершил всего семь касаний мяча, и это худший показатель для игрока, который провел все 90 минут матча Премьер-Лиги, с начала подсчета этой статистики (с сезона 2003/04).



Впрочем, главный тренер "Челси" Томас Тухель не стал придавать этому большого значения.



Я не уверен, что у меня есть хороший ответ для вас. Я не знаю, что это значит. Очевидно, это говорит, что он не участвовал в игре и не мог себя проявить. Я не уверен, есть ли в это какой-то глобальный смысл".



"Мы выглядели слегка опустошенными, слегка уставшими, но каждый упорно старался. В данный момент у нас не совсем ладится игра, но мы стараемся. Учитывая это, важно продолжать побеждать и сохранять свои ворота на замке. Давайте двигаться дальше", — цитирует Тухеля The Independent.