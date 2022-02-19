Лукаку установил антирекорд Премьер-Лиги, коснувшись мяча семь раз против "Пэлас"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку установил антирекорд Премьер-Лиги в победном для своей команды матче против "Кристал Пэлас".
В субботу "Челси" отпраздновал победу на "Селхерст Парк" со счетом 0:1 благодаря позднему голу Хакима Зийеша.
Лукаку, забивший два гола в двух матчах на клубном Чемпионате Мира на прошлой неделе, полностью сыграл лондонское дерби, но был изолирован от команды.
Против "орлов" Ромелу совершил всего семь касаний мяча, и это худший показатель для игрока, который провел все 90 минут матча Премьер-Лиги, с начала подсчета этой статистики (с сезона 2003/04).
Впрочем, главный тренер "Челси" Томас Тухель не стал придавать этому большого значения.
Я не уверен, что у меня есть хороший ответ для вас. Я не знаю, что это значит. Очевидно, это говорит, что он не участвовал в игре и не мог себя проявить. Я не уверен, есть ли в это какой-то глобальный смысл".
"Мы выглядели слегка опустошенными, слегка уставшими, но каждый упорно старался. В данный момент у нас не совсем ладится игра, но мы стараемся. Учитывая это, важно продолжать побеждать и сохранять свои ворота на замке. Давайте двигаться дальше", — цитирует Тухеля The Independent.
19.02.2022 23:00
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Последние комментарии:
Марина геееееений трансферов кричали совокупляющиеся в прямую кишку запупенсы
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Вся команда выглядела очень вязко.
Медленно. Много брака.
Центр до выхода замен проиграли вчистую, даже с Канте, который был неплох впереди.
Замены сделали разницу.
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В мю этого топарика
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Нравится Лукаку, но лучше бы Абрахама оставили))
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Сколько стоит этот воин?
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