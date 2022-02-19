Кейн поставил "Сити" на колени

Харри Кейн "Тотенхэм" вырвал победу 2:3 в гостях у "Манчестер Сити" благодаря дублю Харри Кейна.

Относительно победы 0:5 над "Спортингом" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "горожан" произошло два изменения. Вместо Джона Стоунса и Рияда Махреза появились Кайл Уолкер и Илкай Гюндоган.

Впервые после своего трансфера в стартовом составе "шпор" вышел Деян Кулусевски. Также свой шанс получили Эрик Дайер, Эмерсон Роял и Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Первая же вразумительная атака в матче оказалась результативной. Харри Кейн запустил в прорыв по левому флангу Сона Хен Мина, который ворвался в штрафную, а затем покатил на шедшего параллельным курсом Кулусевски. Деян пробил между ног Жоау Канселу — 0:1.

Неожиданно поведя в счете, "Тоттенхэм" отдал мяч сопернику и сел в оборону. "Сити" давил, но первые восемь ударов хозяев оказались либо неточными, либо были заблокированы.

На 33-й минуте голкипер гостей Уго Льорис впервые вступил в игру и сразу ошибся, выпустив мяч из рук после заброса Рахима Стерлинга. Гюндоган тут же сыграл на добивании — 1:1.

Сравнял счет, "горожане" продолжили оказывать давление. Ничего не изменилось и после перерыва. "Шпоры" отсиживались в обороне и выжидали возможности уколоть соперника.

Шанс огрызнуться предоставился гостям на 59-й минуте, когда Сон забросил мяч верхом к линии вратарской, откуда Кейн пробил ногой в касание — 1:2.

Спустя считанные минуты Кейн мог оформить дубль, однако Эдерсон по-настоящему выручил свою команду, ногой остановив удар вышедшего один на один капитана сборной Англии.

Хозяева пошли большими силами отыгрываться, но на 73-й минуте еще раз нарвались на кинжальный выпад соперника. Кулусевски вошел в штрафную с правого фланга, сделал передачу на Кейна, а тот оторвался от опекуна и расстрелял ворота. Однако после вмешательства VAR гол не был засчитан.

Отчаянный штурм "Сити" в концовке увенчался тем, что Кристиан Ромеро нечаянно сыграл рукой после прострела Бернарду Силвы. Вышедший на замену Махрез совладал с нервами при исполнении пенальти — 2:2.

Однако это был еще не конец. На пятой компенсированной минуте Кейн опередил в воздухе Уолкера и головой замкнул подачу Кулусевски с правого фланга — 2:3.

Супермотивированный Кейн наглядно показал Хосепу Гвардиоле, что тот мог бы получить, если бы договорился о его покупке прошлым летом. Одновременно Харри дал второе дыхание чемпионской гонке — интрига жива.

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2022 22:30

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Последние комментарии:




  1. ian 19.02.2022 23:15 # ian
    19.02.2022 19:08 #
    mancityman
    И вот эта хуета хочет что-то противопоставить КОРОЛЯМ??? лооооооол
    (ответить)
    19.02.2022 19:15 #
    true-manc
    ору)))
    (ответить)

    (ответить)

  2. lovrentiy 19.02.2022 23:10 # lovrentiy
    Вобщем день сегодня удался, ЛФК в гонке. Пепка сам виноват, нужно предоставлять отдых лидерам, парни не роботы. Клоппу приходилось аж зелёных 18-ти летних пацанов заявлять, лавка не позволяла.
    У Сити почти три состава, в итоге играет везде костяк
    .

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  3. ian 19.02.2022 23:10 # ian
    Стадион красивый, все на высшем уровне, но без фанатов полупустой Этихад вызывает отвращение, и это лучший клуб Англии...

    Ещё ужаснее то, что они на первом месте в АПЛ по фальшивым данным насчёт посещаемости их стадиона, следом идут Арсенал защемто.

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  4. lfclegenda 19.02.2022 23:02 # lfclegenda
    Кейн красава показал голубятне их место..

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  5. makeewadim 19.02.2022 23:00 # makeewadim
    Кулусевски 100баллов!!!

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  6. beatles-red 19.02.2022 22:58 # beatles-red
    Этих тамогочей даже шпоры нагнули

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  7. slava-man-utd 19.02.2022 22:58 # slava-man-utd
    Гардиола и голубая лагуна в очередной раз попущены и обоссаны

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  8. apl-nash 19.02.2022 22:55 # apl-nash
    Заноза в жёппе голубых превращается в страпон!!!

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  9. lfcmikki14 19.02.2022 22:52 # lfcmikki14
    Диаш максимально переоцененный ЦЗ.

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  10. naby-keita 19.02.2022 22:51 # naby-keita
    Хваленый Канселох опозорился сегодня.
    В первом пустил в Очко, в третьем дажеине накрыл передачу.

    Уэаххахаах

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  11. olegis 19.02.2022 22:50 # olegis
    Ох, так сказать, уеть!

    (ответить)

  12. yxaxaxaxaxa 19.02.2022 22:49 # yxaxaxaxaxa
    норм админ ссыт на голову и так обосраных пометом , ору

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  13. metkii 19.02.2022 22:48 # metkii
    А где сру мак?

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  14. roberto-89 19.02.2022 22:47 # roberto-89
    Это что лысая шарлатанка личная хуесоска конте пхехехеххехехехеххехехе

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  15. vagifspurs 19.02.2022 22:47 # vagifspurs
    РЕБЯТА, ФАНЫ ТОТТЕНХЭМА! С ПОБЕДОЙ РЕБЯТ!

    Осмелиться значит сделать! - это мой девиз по жизни…
    TO DARE IS TO DO!

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  16. serg500kv 19.02.2022 22:46 # serg500kv
    Ну и где тру мак?)))) Неистово дрочит чтобы пукан потушить?)))

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  17. p0z1t1v3 19.02.2022 22:45 # p0z1t1v3
    Очень зрелищный матч получился! КЕЙН - Просто шик! Развязка топ! Когда 99 минута пошла, думал будут катать пока Сити не забьет... но обошлось! Удивительно, как Тотенхэм в одном мачтке может быть абсолютно безвольным, а в другом на 90+ МС наказывать! Молодцы!

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  18. roberto-89 19.02.2022 22:45 # roberto-89
    Епать это позор пхехехехехехеххееххехехехехехе страпон сити пхихихихихихихихихихихихиххихихихихихихихихиххи

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  19. live-juve 19.02.2022 22:44 # live-juve
    "Кейн поставил "Сити" на колени" и отпетушил "голубятню" в рот!

    ЗЫ: Шикарный чемпионат!

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  20. liverpo0ol 19.02.2022 22:44 # liverpo0ol
    Посмотрел обзор, в акуе как развели мешков на изи голы. Конте может

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