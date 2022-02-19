Кейн поставил "Сити" на колени
"Тотенхэм" вырвал победу 2:3 в гостях у "Манчестер Сити" благодаря дублю Харри Кейна.
Относительно победы 0:5 над "Спортингом" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "горожан" произошло два изменения. Вместо Джона Стоунса и Рияда Махреза появились Кайл Уолкер и Илкай Гюндоган.
Впервые после своего трансфера в стартовом составе "шпор" вышел Деян Кулусевски. Также свой шанс получили Эрик Дайер, Эмерсон Роял и Пьер-Эмиль Хейбьерг.
Первая же вразумительная атака в матче оказалась результативной. Харри Кейн запустил в прорыв по левому флангу Сона Хен Мина, который ворвался в штрафную, а затем покатил на шедшего параллельным курсом Кулусевски. Деян пробил между ног Жоау Канселу — 0:1.
Неожиданно поведя в счете, "Тоттенхэм" отдал мяч сопернику и сел в оборону. "Сити" давил, но первые восемь ударов хозяев оказались либо неточными, либо были заблокированы.
На 33-й минуте голкипер гостей Уго Льорис впервые вступил в игру и сразу ошибся, выпустив мяч из рук после заброса Рахима Стерлинга. Гюндоган тут же сыграл на добивании — 1:1.
Сравнял счет, "горожане" продолжили оказывать давление. Ничего не изменилось и после перерыва. "Шпоры" отсиживались в обороне и выжидали возможности уколоть соперника.
Шанс огрызнуться предоставился гостям на 59-й минуте, когда Сон забросил мяч верхом к линии вратарской, откуда Кейн пробил ногой в касание — 1:2.
Спустя считанные минуты Кейн мог оформить дубль, однако Эдерсон по-настоящему выручил свою команду, ногой остановив удар вышедшего один на один капитана сборной Англии.
Хозяева пошли большими силами отыгрываться, но на 73-й минуте еще раз нарвались на кинжальный выпад соперника. Кулусевски вошел в штрафную с правого фланга, сделал передачу на Кейна, а тот оторвался от опекуна и расстрелял ворота. Однако после вмешательства VAR гол не был засчитан.
Отчаянный штурм "Сити" в концовке увенчался тем, что Кристиан Ромеро нечаянно сыграл рукой после прострела Бернарду Силвы. Вышедший на замену Махрез совладал с нервами при исполнении пенальти — 2:2.
Однако это был еще не конец. На пятой компенсированной минуте Кейн опередил в воздухе Уолкера и головой замкнул подачу Кулусевски с правого фланга — 2:3.
Супермотивированный Кейн наглядно показал Хосепу Гвардиоле, что тот мог бы получить, если бы договорился о его покупке прошлым летом. Одновременно Харри дал второе дыхание чемпионской гонке — интрига жива.
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
19.02.2022 22:30
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Последние комментарии:
19.02.2022 19:08 #
mancityman
И вот эта хуета хочет что-то противопоставить КОРОЛЯМ??? лооооооол
(ответить)
19.02.2022 19:15 #
true-manc
ору)))
(ответить)
(ответить)
Вобщем день сегодня удался, ЛФК в гонке. Пепка сам виноват, нужно предоставлять отдых лидерам, парни не роботы. Клоппу приходилось аж зелёных 18-ти летних пацанов заявлять, лавка не позволяла.
У Сити почти три состава, в итоге играет везде костяк
.
(ответить)
Стадион красивый, все на высшем уровне, но без фанатов полупустой Этихад вызывает отвращение, и это лучший клуб Англии...
Ещё ужаснее то, что они на первом месте в АПЛ по фальшивым данным насчёт посещаемости их стадиона, следом идут Арсенал защемто.
(ответить)
Кейн красава показал голубятне их место..
(ответить)
Кулусевски 100баллов!!!
(ответить)
Этих тамогочей даже шпоры нагнули
(ответить)
Гардиола и голубая лагуна в очередной раз попущены и обоссаны
(ответить)
Заноза в жёппе голубых превращается в страпон!!!
(ответить)
Диаш максимально переоцененный ЦЗ.
(ответить)
Хваленый Канселох опозорился сегодня.
В первом пустил в Очко, в третьем дажеине накрыл передачу.
Уэаххахаах
(ответить)
Ох, так сказать, уеть!
(ответить)
норм админ ссыт на голову и так обосраных пометом , ору
(ответить)
А где сру мак?
(ответить)
Это что лысая шарлатанка личная хуесоска конте пхехехеххехехехеххехехе
(ответить)
РЕБЯТА, ФАНЫ ТОТТЕНХЭМА! С ПОБЕДОЙ РЕБЯТ!
Осмелиться значит сделать! - это мой девиз по жизни…
TO DARE IS TO DO!
(ответить)
Ну и где тру мак?)))) Неистово дрочит чтобы пукан потушить?)))
(ответить)
Очень зрелищный матч получился! КЕЙН - Просто шик! Развязка топ! Когда 99 минута пошла, думал будут катать пока Сити не забьет... но обошлось! Удивительно, как Тотенхэм в одном мачтке может быть абсолютно безвольным, а в другом на 90+ МС наказывать! Молодцы!
(ответить)
Епать это позор пхехехехехехеххееххехехехехехе страпон сити пхихихихихихихихихихихихиххихихихихихихихихиххи
(ответить)
"Кейн поставил "Сити" на колени" и отпетушил "голубятню" в рот!
ЗЫ: Шикарный чемпионат!
(ответить)
Посмотрел обзор, в акуе как развели мешков на изи голы. Конте может
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