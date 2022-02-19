Кейн поставил "Сити" на колени

"Тотенхэм" вырвал победу 2:3 в гостях у "Манчестер Сити" благодаря дублю Харри Кейна.

Относительно победы 0:5 над "Спортингом" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "горожан" произошло два изменения. Вместо Джона Стоунса и Рияда Махреза появились Кайл Уолкер и Илкай Гюндоган.



Впервые после своего трансфера в стартовом составе "шпор" вышел Деян Кулусевски. Также свой шанс получили Эрик Дайер, Эмерсон Роял и Пьер-Эмиль Хейбьерг.



Первая же вразумительная атака в матче оказалась результативной. Харри Кейн запустил в прорыв по левому флангу Сона Хен Мина, который ворвался в штрафную, а затем покатил на шедшего параллельным курсом Кулусевски. Деян пробил между ног Жоау Канселу — 0:1.



Неожиданно поведя в счете, "Тоттенхэм" отдал мяч сопернику и сел в оборону. "Сити" давил, но первые восемь ударов хозяев оказались либо неточными, либо были заблокированы.



На 33-й минуте голкипер гостей Уго Льорис впервые вступил в игру и сразу ошибся, выпустив мяч из рук после заброса Рахима Стерлинга. Гюндоган тут же сыграл на добивании — 1:1.



Сравнял счет, "горожане" продолжили оказывать давление. Ничего не изменилось и после перерыва. "Шпоры" отсиживались в обороне и выжидали возможности уколоть соперника.



Шанс огрызнуться предоставился гостям на 59-й минуте, когда Сон забросил мяч верхом к линии вратарской, откуда Кейн пробил ногой в касание — 1:2.



Спустя считанные минуты Кейн мог оформить дубль, однако Эдерсон по-настоящему выручил свою команду, ногой остановив удар вышедшего один на один капитана сборной Англии.



Хозяева пошли большими силами отыгрываться, но на 73-й минуте еще раз нарвались на кинжальный выпад соперника. Кулусевски вошел в штрафную с правого фланга, сделал передачу на Кейна, а тот оторвался от опекуна и расстрелял ворота. Однако после вмешательства VAR гол не был засчитан.



Отчаянный штурм "Сити" в концовке увенчался тем, что Кристиан Ромеро нечаянно сыграл рукой после прострела Бернарду Силвы. Вышедший на замену Махрез совладал с нервами при исполнении пенальти — 2:2.



Однако это был еще не конец. На пятой компенсированной минуте Кейн опередил в воздухе Уолкера и головой замкнул подачу Кулусевски с правого фланга — 2:3.



Супермотивированный Кейн наглядно показал Хосепу Гвардиоле, что тот мог бы получить, если бы договорился о его покупке прошлым летом. Одновременно Харри дал второе дыхание чемпионской гонке — интрига жива.



"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче