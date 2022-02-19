Пол Инс будет тренировать "Рединг"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и сборной Англии Пол Инс возглавил "Рединг" из Чемпионшипа на временной основе.

Ранее днем "Рединг" одержал выездную победу 2:3 над "Престоном". Несмотря на это, руководство клуба с "Мадейски" указало на дверь Велько Пауновичу.



Паунович тренировал "Рединг" с августа 2020, однако под его руководством команда выиграла только два из 15 последних матчей в Чемпионшипе, опустившись на 21-е место.



Одновременно с расставанием с Пауновичем "Рединг" назначил Пола Инса, который последний раз тренировал еще "Блэкберн" в 2014 году.



Кандидатура Пола была выбрана неслучайно — его сын Том был арендован "Редингом" у "Стоука" в прошлом месяце.