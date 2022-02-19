Смит-Роу и Сака обеспечили "Арсеналу" победу над "Брентфордом"

"Арсенал" победил "Брентфорд" со счетом 2:1 благодаря голам своих воспитанников Эмиля Смит-Роу и Букайо Сака.

Относительно победы над "Вулверхэмптоном" "канониры" недосчитались дисквалифицированного Габриэля Мартинелли, чье место в старте занял Эмиль Смит-Роу.



У "пчел" с первых минут появился Джош Дасилва, заменив Витали Янельта.



Весь первый тайм "Брентфорд" провел в обороне. "Арсенал" дважды претендовал на пенальти, нанес несколько неплохих ударов, а Александр Лакасетт даже забил гол, однако из-за офсайда он не был засчитан.



Лед тронулся только в начале второго тайма, когда Смит-Роу оказался на левом краю штрафной и нанес обводящий удар — 1:0.



На 79-й минуте Букайо Сака укрепил преимущество своей команды, пробив из пределов штрафной с касанием дальней штанги — 2:0.



В концовке "пчелам" лишь удалось размочить счет. Кристиан Нергор подхватил застрявший в гуще игроков мяч и поразил ворота — 2:1.



Благодаря этой победе "Арсенал" догнал по очкам "Вест Хэм", ранее днем сыгравший вничью с "Ньюкаслом". "Канониры" продолжают борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.



"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче