Смит-Роу и Сака обеспечили "Арсеналу" победу над "Брентфордом"
"Арсенал" победил "Брентфорд" со счетом 2:1 благодаря голам своих воспитанников Эмиля Смит-Роу и Букайо Сака.
Относительно победы над "Вулверхэмптоном" "канониры" недосчитались дисквалифицированного Габриэля Мартинелли, чье место в старте занял Эмиль Смит-Роу.
У "пчел" с первых минут появился Джош Дасилва, заменив Витали Янельта.
Весь первый тайм "Брентфорд" провел в обороне. "Арсенал" дважды претендовал на пенальти, нанес несколько неплохих ударов, а Александр Лакасетт даже забил гол, однако из-за офсайда он не был засчитан.
Лед тронулся только в начале второго тайма, когда Смит-Роу оказался на левом краю штрафной и нанес обводящий удар — 1:0.
На 79-й минуте Букайо Сака укрепил преимущество своей команды, пробив из пределов штрафной с касанием дальней штанги — 2:0.
В концовке "пчелам" лишь удалось размочить счет. Кристиан Нергор подхватил застрявший в гуще игроков мяч и поразил ворота — 2:1.
Благодаря этой победе "Арсенал" догнал по очкам "Вест Хэм", ранее днем сыгравший вничью с "Ньюкаслом". "Канониры" продолжают борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.
"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче
19.02.2022 20:15
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Жаль чистый лист отняли. Судья, кстати, тот еще хуесос...
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с победой гунеры. красиво катали, но до 78 минуты нервяк присутствовал.
концовка пизда.
не пойму Артета топ или шарлатан?
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я хочу Саку, братишки
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всегда бы так... боремся за четверку все-таки...
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Эти дырявые не смогли ворота сухими сохранить
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