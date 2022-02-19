Смит-Роу и Сака обеспечили "Арсеналу" победу над "Брентфордом"

Эмиль Смит-Роу "Арсенал" победил "Брентфорд" со счетом 2:1 благодаря голам своих воспитанников Эмиля Смит-Роу и Букайо Сака.

Относительно победы над "Вулверхэмптоном" "канониры" недосчитались дисквалифицированного Габриэля Мартинелли, чье место в старте занял Эмиль Смит-Роу.

У "пчел" с первых минут появился Джош Дасилва, заменив Витали Янельта.

Весь первый тайм "Брентфорд" провел в обороне. "Арсенал" дважды претендовал на пенальти, нанес несколько неплохих ударов, а Александр Лакасетт даже забил гол, однако из-за офсайда он не был засчитан.

Лед тронулся только в начале второго тайма, когда Смит-Роу оказался на левом краю штрафной и нанес обводящий удар — 1:0.

На 79-й минуте Букайо Сака укрепил преимущество своей команды, пробив из пределов штрафной с касанием дальней штанги — 2:0.

В концовке "пчелам" лишь удалось размочить счет. Кристиан Нергор подхватил застрявший в гуще игроков мяч и поразил ворота — 2:1.

Благодаря этой победе "Арсенал" догнал по очкам "Вест Хэм", ранее днем сыгравший вничью с "Ньюкаслом". "Канониры" продолжают борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.

"Арсенал" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2022 20:15

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 19.02.2022 20:28 # redwhitegun
    Жаль чистый лист отняли. Судья, кстати, тот еще хуесос...

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  2. easports 19.02.2022 20:21 # easports
    с победой гунеры. красиво катали, но до 78 минуты нервяк присутствовал.

    концовка пизда.

    не пойму Артета топ или шарлатан?

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  3. true-manc 19.02.2022 20:18 # true-manc
    я хочу Саку, братишки

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  4. kukuruzzo 19.02.2022 20:18 # kukuruzzo
    всегда бы так... боремся за четверку все-таки...

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  5. naby-keita 19.02.2022 20:18 # naby-keita
    Эти дырявые не смогли ворота сухими сохранить

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