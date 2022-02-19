"Челси" вырвал победу у "Пэлас" благодаря Зийешу

Поздний гол Хакима Зийеша позволил "Челси" вырвать победу против "Кристал Пэлас" — 0:1.

Относительно безголевого матча против "Брентфорда" в стартовый состав "орлов" вернулись Натаниэль Клайн, Шейху Куяте, Джеймс Макартур и Майкл Олисе.



По сравнению с финалом клубного Чемпионата Мира наставник "синих" Томас Тухель произвел четыре перестановки в старте, выпустив Маланга Сарра, Жоржиньо, Кристиана Пулишича и Хакима Зийеша вместо Сесара Аспиликуэты, Матео Ковачича и Каллума Хадсон-Одои.



Дерби на "Селхерст Парк" началось с опаснейшего момента в в исполнении хозяев. Олисе наносил удар из пределов штрафной, слегка не попав в дальний угол ворот.



Вскоре гости ответили несколькими своими шансами, из которых выделялся супердальний удар Антонио Рюдигера — Висенте Гуаита в прыжке отвел угрозу от своих ворот. Позже голкипер "Пэлас" спас свою команду после выстрела Нголо Канте.



"Синие" продолжали владеть инициативой, однако "орлы" держали построение, не слишком прижимались к своим воротам и время от времени огрызались. Под занавес тайма отличный момент имел Уилфрид Заха, но его удар с острого угла получился немного неточным.



Во втором тайме игра стала еще боле тягучей, а моменты почти отсутствовали. На 75-й минуте Зийеш поразил чужие ворота, сыграв на добивании после отраженного удара Ромелу Лукаку, однако бельгиец угодил в офсайд.



Казалось ничейного результата уже не избежать, однако за две минуты до истечения основного времени Маркос Алонсо навесил с левого фланга к дальней штанге, где Зийеш неотразимо пробил ногой — 0:1.



Заключительные минуты "Челси" пришлось терпеть, однако финальный штурм "Пэлас" не дал результата.



За весь матч "Пэлас" ни разу не пробил в створ ворот Менди, но имел минимум два голевых момента и успешно сдерживал "Челси". Игра могла качнуться в любую сторону, но "синие" оказались чуть настойчивее.



"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче