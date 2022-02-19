"Челси" вырвал победу у "Пэлас" благодаря Зийешу

Хаким Зийеш Поздний гол Хакима Зийеша позволил "Челси" вырвать победу против "Кристал Пэлас" — 0:1.

Относительно безголевого матча против "Брентфорда" в стартовый состав "орлов" вернулись Натаниэль Клайн, Шейху Куяте, Джеймс Макартур и Майкл Олисе.

По сравнению с финалом клубного Чемпионата Мира наставник "синих" Томас Тухель произвел четыре перестановки в старте, выпустив Маланга Сарра, Жоржиньо, Кристиана Пулишича и Хакима Зийеша вместо Сесара Аспиликуэты, Матео Ковачича и Каллума Хадсон-Одои.

Дерби на "Селхерст Парк" началось с опаснейшего момента в в исполнении хозяев. Олисе наносил удар из пределов штрафной, слегка не попав в дальний угол ворот.

Вскоре гости ответили несколькими своими шансами, из которых выделялся супердальний удар Антонио Рюдигера — Висенте Гуаита в прыжке отвел угрозу от своих ворот. Позже голкипер "Пэлас" спас свою команду после выстрела Нголо Канте.

"Синие" продолжали владеть инициативой, однако "орлы" держали построение, не слишком прижимались к своим воротам и время от времени огрызались. Под занавес тайма отличный момент имел Уилфрид Заха, но его удар с острого угла получился немного неточным.

Во втором тайме игра стала еще боле тягучей, а моменты почти отсутствовали. На 75-й минуте Зийеш поразил чужие ворота, сыграв на добивании после отраженного удара Ромелу Лукаку, однако бельгиец угодил в офсайд.

Казалось ничейного результата уже не избежать, однако за две минуты до истечения основного времени Маркос Алонсо навесил с левого фланга к дальней штанге, где Зийеш неотразимо пробил ногой — 0:1.

Заключительные минуты "Челси" пришлось терпеть, однако финальный штурм "Пэлас" не дал результата.

За весь матч "Пэлас" ни разу не пробил в створ ворот Менди, но имел минимум два голевых момента и успешно сдерживал "Челси". Игра могла качнуться в любую сторону, но "синие" оказались чуть настойчивее.

"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2022 20:05

Количество просмотров Просмотров: 620

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Последние комментарии:




  1. b84 19.02.2022 20:20 # b84
    что это говно делает на главной??

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  2. chelsealondon 19.02.2022 20:19 # chelsealondon
    С победой топари…

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  3. gucman 19.02.2022 20:19 # gucman
    Столица на главной. Пригород - на второстепенной. Все норм. Михуйло +++

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  4. chelsiukpro 19.02.2022 20:19 # chelsiukpro
    Сегодня думаю доказал Алонсо как важны крайние атакующие защитники... когда фланги с Сарром неработают! Очень нужны Чилл и Джеймс. Сарр олько в 3ойке защ хорош т.к. в атаке помощник никакой. А Виера хорошо поработал с командой что дали бой нам. Конечно Канте должен забивать такие как в первом тайме выходы.
    Можно представить если у колбасы убрать Арнольда И Робертсона на месяца 3-4 и поставить на краики типо Сарра который в атако ноль! То и результаты пошли бы по пизде

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  5. bezviz 19.02.2022 20:18 # bezviz
    колбасники к вам вопрос, кто на главной? а? а? а?))

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  6. true-manc 19.02.2022 20:16 # true-manc
    19.02.2022 20:08 #
    true-manc

    этот конченный петунхэм нужно жестко трахнуть за их отскок в первом туре. КОРОЛИ должны быть беспощадными сегодня

    Источник: http://fapl.ru/posts/91501/?c=1

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  7. gucman 19.02.2022 20:15 # gucman
    Давайте их сюда, этот клоповник тупых бегунков. В финале КЛ покажем, что такое интеллектуалый футбол, а не бей-беги.

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  8. alexomck 19.02.2022 20:14 # alexomck
    Тухель в Челси - новый Ди Маттео:)

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  9. selta 19.02.2022 20:13 # selta
    ветка Чемпионов мира!
    Залупульцы как обычно сосут бибу!

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  10. kukuruzzo 19.02.2022 20:13 # kukuruzzo
    опять шальная императрица

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  11. beatles-red 19.02.2022 20:12 # beatles-red
    Казалось бы радуйтесь своей победе, но нет же, вместо возгласов натужной победы, пенсам оттеснив свою команду первым делом надо упамянуть лфк) ебать зашуганные

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  12. jirrort 19.02.2022 20:11 # jirrort
    Чемпионы мира подтвердили свой класс!

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  13. reeker 19.02.2022 20:10 # reeker
    На победку не наиграли конечно, ничья была бы более справедливым исходом. Но класс есть класс, лучшая команда мира всё таки.

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  14. thegodfather 19.02.2022 20:10 # thegodfather
    Рили повезло, что щас лилль, а не бавария какае-то.
    Команда не в форме, половина основы в лазарете...

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  15. fanstevengerrard 19.02.2022 20:10 # fanstevengerrard
    Отскокси.

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  16. beatles-red 19.02.2022 20:10 # beatles-red
    Императоры

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  17. gucman 19.02.2022 20:10 # gucman
    Вот, кто главный на сайте. Лузеpxyй - никто не слышал)))Пользователь получил предупреждение

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  18. thegodfather 19.02.2022 20:10 # thegodfather
    Императоры на главной!!!!!

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  19. intellect 19.02.2022 20:09 # intellect
    Папа Лондона!

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  20. jirrort 19.02.2022 20:09 # jirrort
    Всех ИМПЕРАТОРОВ поздравляю с абсолютно заслуженной победой! На очереди лилль!

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