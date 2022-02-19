"Челси" вырвал победу у "Пэлас" благодаря Зийешу
Поздний гол Хакима Зийеша позволил "Челси" вырвать победу против "Кристал Пэлас" — 0:1.
Относительно безголевого матча против "Брентфорда" в стартовый состав "орлов" вернулись Натаниэль Клайн, Шейху Куяте, Джеймс Макартур и Майкл Олисе.
По сравнению с финалом клубного Чемпионата Мира наставник "синих" Томас Тухель произвел четыре перестановки в старте, выпустив Маланга Сарра, Жоржиньо, Кристиана Пулишича и Хакима Зийеша вместо Сесара Аспиликуэты, Матео Ковачича и Каллума Хадсон-Одои.
Дерби на "Селхерст Парк" началось с опаснейшего момента в в исполнении хозяев. Олисе наносил удар из пределов штрафной, слегка не попав в дальний угол ворот.
Вскоре гости ответили несколькими своими шансами, из которых выделялся супердальний удар Антонио Рюдигера — Висенте Гуаита в прыжке отвел угрозу от своих ворот. Позже голкипер "Пэлас" спас свою команду после выстрела Нголо Канте.
"Синие" продолжали владеть инициативой, однако "орлы" держали построение, не слишком прижимались к своим воротам и время от времени огрызались. Под занавес тайма отличный момент имел Уилфрид Заха, но его удар с острого угла получился немного неточным.
Во втором тайме игра стала еще боле тягучей, а моменты почти отсутствовали. На 75-й минуте Зийеш поразил чужие ворота, сыграв на добивании после отраженного удара Ромелу Лукаку, однако бельгиец угодил в офсайд.
Казалось ничейного результата уже не избежать, однако за две минуты до истечения основного времени Маркос Алонсо навесил с левого фланга к дальней штанге, где Зийеш неотразимо пробил ногой — 0:1.
Заключительные минуты "Челси" пришлось терпеть, однако финальный штурм "Пэлас" не дал результата.
За весь матч "Пэлас" ни разу не пробил в створ ворот Менди, но имел минимум два голевых момента и успешно сдерживал "Челси". Игра могла качнуться в любую сторону, но "синие" оказались чуть настойчивее.
"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче
19.02.2022 20:05
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Последние комментарии:
что это говно делает на главной??
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С победой топари…
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Столица на главной. Пригород - на второстепенной. Все норм. Михуйло +++
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Сегодня думаю доказал Алонсо как важны крайние атакующие защитники... когда фланги с Сарром неработают! Очень нужны Чилл и Джеймс. Сарр олько в 3ойке защ хорош т.к. в атаке помощник никакой. А Виера хорошо поработал с командой что дали бой нам. Конечно Канте должен забивать такие как в первом тайме выходы.
Можно представить если у колбасы убрать Арнольда И Робертсона на месяца 3-4 и поставить на краики типо Сарра который в атако ноль! То и результаты пошли бы по пизде
(ответить)
колбасники к вам вопрос, кто на главной? а? а? а?))
(ответить)
19.02.2022 20:08 #
true-manc
этот конченный петунхэм нужно жестко трахнуть за их отскок в первом туре. КОРОЛИ должны быть беспощадными сегодня
Источник: http://fapl.ru/posts/91501/?c=1
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Давайте их сюда, этот клоповник тупых бегунков. В финале КЛ покажем, что такое интеллектуалый футбол, а не бей-беги.
(ответить)
Тухель в Челси - новый Ди Маттео:)
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ветка Чемпионов мира!
Залупульцы как обычно сосут бибу!
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опять шальная императрица
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Казалось бы радуйтесь своей победе, но нет же, вместо возгласов натужной победы, пенсам оттеснив свою команду первым делом надо упамянуть лфк) ебать зашуганные
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Чемпионы мира подтвердили свой класс!
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На победку не наиграли конечно, ничья была бы более справедливым исходом. Но класс есть класс, лучшая команда мира всё таки.
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Рили повезло, что щас лилль, а не бавария какае-то.
Команда не в форме, половина основы в лазарете...
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Отскокси.
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Императоры
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Вот, кто главный на сайте. Лузеpxyй - никто не слышал)))
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Императоры на главной!!!!!
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Папа Лондона!
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Всех ИМПЕРАТОРОВ поздравляю с абсолютно заслуженной победой! На очереди лилль!
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